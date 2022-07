O Λίλαρντ θα καρπωθεί 270 εκατομμύρια τα επόμενα πέντε χρόνια από τους Μπλέιζερς και το Gazzetta στέκεται στον πιστό στρατιώτη που δεν θα σταματήσει ποτέ να βάζει τα μεγάλα σουτ και ας ξέρει πως πολύ δύσκολα θα πάρει πρωτάθλημα.

Για πάντα στους Μπλέιζερς θα παραμείνει ο Ντάμιαν Λίλαρντ. Δεν γινόταν να συμβεί κάτι άλλο για έναν από τους πιο πιστούς και αφοσιωμένους σταρ στην ιστορία του ΝΒΑ. Ο Dame θα είναι κάτοικος Πόρτλαντ μέχρι την ηλικία των 36 ετών (μέχρι τη σεζόν 2026-2027), αν εξαντλήσει το νέο συμβόλαιό του και λογικά στη συγκεκριμένη ομάδα θα κλείσει και την καριέρα τεου

Οι δύο πλευρές υπέγραψαν διετή επέκταση στο τριετές συμβόλαιο του 31χρονου γκαρντ, με το οικονομικό κέρδος να είναι 120 εκατομμύρια δολάρια. Αν αυτά συμπεριληφθούν στην τρέχουσα συμφωνία, τότε ο Λίλαρντ θα καρπωθεί 270 εκατομμύρια τα επόμενα πέντε χρόνια. Παράλληλα, τα χρήματα που θα έχει κερδίσει στην καριέρα του θα φτάσουν στα 451 εκατομμύρια δολάρια, ένα από τα υψηλότερα ποσά στην ιστορία της λίγκας. Τα αξίζει απόλυτα για το δέσιμο που έχει με το Πόρτλαντ και τα όσα προσπαθεί να πετύχει στην πόλη. Όντας αβοήθητος για πολλά χρόνια, ξεχασμένος από το front office που αδυνατεί να του φέρει έναν superstar δίπλα του.

Το Gazzetta γράφει για τον clutch Λίλαρντ που δεν θα μπορούσε ποτέ να φύγει από το Πόρτλαντ. Είναι η πόλη του, το σπίτι του, είναι αυτό που τον κρατά ζωντανό, παρόλο που θα είναι δύσκολο να φτάσει στο πολυπόθητο πρωτάθλημα.

Στο μέλλον είναι πιθανό αντί να λέει κάποιος clutch, να λέει Ντέιμιαν Λίλαρντ. Για εκεί πάει το πράγμα χωρίς καμιά υπερβολή.

Το κανει να μοιάζει τόσο εύκολο στα κρίσιμα, σαν να μην νιώθει πίεση, σαν να μην καταλαβαίνει. Είναι στη φάση «δώστε μου τη μπάλα και εγώ ξέρω τι θα την κάνω». Και ο αθεόφοβος πάντα ξέρει πως θα... τρελάνει τον κόσμο και τους συμπαίκτες του. Είναι one of a kind, γεννήθηκε για αυτά τα μεγάλα σουτ.

Στο Gazzetta όταν ζητήθηκε από τον κόσμο να ψηφίσει τον κορυφαίο clutch παίκτη της λίγκας, του έδωσε την πρωτιά με ποσοστό 49%. Δηλαδή περίπου 1/2 άτομα επέλεξαν τον.. δολοφόνο του Πόρτλαντ.

Όταν η μπάλα ζυγίζει τόνους, όταν όλα διαλύονται γύρω σου, όταν το ματς βρίσκεται στην... κόψη του ξυραφιού, ξέρεις ποιος είναι ο άνθρωπος σου.

Ξέρεις ποιον να εμπιστευτείς. Αν η ζωή σου κρεμόταν από μια κλωστή και έπρεπε να διαλέξει έναν NBAer για να πάρει το τελευταίο σουτ, τότε πιθανότατα θα ήθελες να πάρει την ευθύνη ο Dame. H καριέρα του στο ΝΒΑ είναι γεμάτη νικητήρια καλάθια, έχουμε χάσει το μέτρημα.

Από το Game 6 των playoffs του 2014 κόντρα στους Ρόκετς που έκανε το σκορ 4-2 και έδωσε πρόκριση στους Μπλέιζερς, τη στιγμή που οι Ρόκετς ετοιμαζόντουσαν να οδηγήσουν τη σειρά σε 7ο ματς, μέχρι την τριποντάρα νίκης από το σπίτι του στα playoffs του 2019 κόντρα στους Θάντερ που έστειλε την Οκλαχόμα σπίτι της.

Όταν τελειώσει την καριέρα του σίγουρα ο Dame θα είναι ανάμεσα στους κορυφαίους 3 clutch παίκτες της ιστορίας.

Aπό το 2012 ο Ντέιμιαν Λίλαρντ βρίσκεται στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου και μαγεύει με τα όσα κάνει στο παρκέ.

Ηγέτης των Μπλέιζερς, σύμβολο μιας ολόκληρης πόλης, πιστός στις αξίες και στους ανθρώπους του franchise. Όλα αυτά τα χρόνια που αγωνίζεται στο Πόρτλαντ ποτέ δεν είχε δίπλα του έναν superstar και ποτέ δεν το απαίτησε. Ποτέ δεν κλάφτηκε για αυτό όπως κάνουν αρκετοί σταρ του ΝΒΑ. Ποτέ δεν ζήτησε ανταλλαγή, ποτέ δεν έψαξε δικαιολογίες. Σε όλη του τη ζωή έδειχνε την αφοσίωση στην ομάδα του και έπαιζε με όπλα που είχε.

Ο Dame δεν είχε ποτέ superstar δίπλα του, ποτέ έναν αμυντικό της σεζόν κοντά του, ποτέ ένα πρώην MVP. Mάλιστα από το 2015 και μετά δεν είχε μαζί του ούτε καν All Star και φυσικά παίκτη που να βρέθηκε στις All NBA Teams.

Τον μοναδικό All Star παίκτη που είχε στην καριέρα του ήταν ο ΛαΜάρκους Όλντριτζ που αγωνίστηκε στα All Star Game του 2013 και 2014. Φυσικά αυτές ήταν και οι 2 πρώτες χρονιές του Dame στη λίγκα και δεν ήταν εύκολο να διεκδικήσει πρωτάθλημα, ένα παιδί που είχε μόλις 2 χρόνια στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη.

Για την κλάση του σίγουρα αυτό είναι άδικο, αφού ποτέ δεν του δόθηκε η ευκαιρία να διεκδικήσει τίτλο, αφού όσο καλοί παίκτες και να είναι ο ΜακΚόλουμ με τον Νούρκιτς, δεν είναι ούτε All Star, ούτε superstar.

Damian Lillard's Trail Blazer franchise ranks:



🕒 2nd in points (17,510)

🕒 2nd in FG made (5,725)

🕒 2nd in minutes (25,835)

🕒 4th in games (711)



In all 3 categories where he's currently 2nd, he only trails Clyde Drexler. Now, Dame has at least 2 more seasons to gain on him. pic.twitter.com/XhzPF10dRA