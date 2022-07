Στηρίζει Ντουράντ ο Γκριν: «Να καταλάβει ο κόσμος ότι οι αθλητές είναι και επιχειρηματίες»

Ο Ντρέιμοντ Γκριν ύψωσε για άλλη μια φορά ασπίδα προστασίας στον Κέβιν Ντουράντ.

Οι Γουόριορς των Κάρι, Τόμπσον, Γκριν και Ιγκουοντάλα κατέκτησαν τον τίτλο το 2015, όμως την επόμενη σεζόν οι Καβς επέστρεψαν από το 3-1 στους τελικούς και τελικά πανηγύρισαν το πρωτάθλημα. Κάπου εκεί το Γκόλντεν Στέιτ άλλαξε επίπεδο, κάνοντας δικό του τον Κέβιν Ντουράντ, ο οποίος τα σάρωσε όλα το 2017 και το 2018.

Mπορεί πολλοί να κατηγορούν τον Ντρέιμοντ Γκριν για το περιστατικό με τον Κέβιν Ντουράντ κατά τη διάρκεια της σεζόν 2018-19 και να θεωρούν πως ήταν ένας βασικός λόγος της αποχώρησης του KD, όμως ο κορυφαίος αμυντικός του Γκόλντεν Στέιτ υπερασπίζεται τον Ντουράντ όπου σταθεί και όπου βρεθεί.

Αρχικά πριν λίγες μέρες ανέφερε πως χωρίς εκείνον δεν θα έπαιρναν τίτλο. «Δεν θα είχαμε νικήσει τους Καβαλίερς χωρίς τον Κέβιν». Τώρα απάντησε μέσω του podcast του σε όσους τον κράζουν επειδή ζήτησε ανταλλαγή από τους Νετς.

"People can’t accept the fact that athletes are now businessmen and no longer just playing basketball."



Draymond Green on Kevin Durant making the best "business" decision for his career 🔥pic.twitter.com/ps3k6GhaFD