Γκριν: «Χωρίς Ντουράντ δεν θα νικούσαμε Καβς το 2017 και το 2018» (vid)

Ο Ντρέιμοντ Γκριν μίλησε για το πόσο σημαντικός ήταν ο Κέβιν Ντουράντ στις επιτυχίες του 2017 και του 2018 με τους Γουόριορς.

Οι Γουόριορς των Κάρι, Τόμπσον, Γκριν και Ιγκουοντάλα κατέκτησαν τον τίτλο το 2015, όμως την επόμενη σεζόν οι Καβς επέστρεψαν από το 3-1 στους τελικούς και τελικά πανηγύρισαν το πρωτάθλημα. Κάπου εκεί το Γκόλντεν Στέιτ άλλαξε επίπεδο, κάνοντας δικό του τον Κέβιν Ντουράντ, ο οποίος τα σάρωσε όλα το 2017 και το 2018, παίρνοντας πρωτάθλημα και MVP τελικών, όντας ο απόλυτος κυρίαρχος του παιχνιδιού.

Για την κομβική παρουσία του KD στην επιτυχία των πολεμιστών το 2017 και το 2018 μίλησε ο Ντρέιμοντ Γκριν, αναφέροντας πως χωρίς εκείνον δεν θα έπαιρναν τίτλο. «Δεν θα είχαμε νικήσει τους Καβαλίερς χωρίς τον Κέβιν», ανέφερε ο κορυφαίος αμυντικός του Γκόλντεν Στέιτ. Οι δυο τους είχαν μεγάλη κόντρα κατά τη διάρκεια της σεζόν 2018-19, όπου στο τέλος αυτής ο Ντουράντ πήγε στους Νετς.

Ο Γκριν είχε μίλησει και στο παρελθόν για την... εκρηκτική σχέση του με τον KD, λέγοντας: «Είναι αδερφός, θα έχει πάντα τη στήριξη μου. Αν κάτι γαμ... σε μένα, ξέρω πως μπορώ να στραφώ σε εκείνον. Και ο Ντουράντ ξέρει πως αν τα γαμ... σε κάποια κατάσταση, μπορεί να με εμπιστευτεί».

“We would not have beat the Cavs without Kevin.” 😳



Draymond Green talks about the importance of Kevin Durant to the Warriors success in the 2017 and 2018 NBA Finals.



(via: @TheVolumeSports) pic.twitter.com/KbPUeNTSao