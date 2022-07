Ο Κάιρι Ίρβινγκ παρακολούθησε από κοντά το ματς των Sparks στο WNBA και έριξε... λάδι στη φωτιά για τις φήμες που τον ακολουθούν.

Πριν από λίγες μέρες υπήρχε δημοσίευμα που ανέφερε πως ο Ίρβινγκ ήρθε σε επαφή με τον Βασιλιά με σκοπό να συζητήσουν μια πιθανή επανασύνδεση στο LA και τους Λέικερς, μετά την συνύπαρξη τους στο Κλίβελαντ.

Eπίσης ο Μarc Stein το συνέχισε και είπε να ρίξει και άλλο... λάδι στη φωτιά, αφού τόνισε πως ο ΛεΜπρόν Τζέιμς παλεύει με όλες του τις δυνάμεις με σκοπό οι Λέικερς να κάνουν την πολυπόθητη ανταλλαγή και να φέρουν τον Uncle Drew στο Λος Άντζελες, στοχεύοντας στην επίστροφή τους στην κορυφή μετά το 2020 και τη φούσκα.

Όλα αυτά ήρθε να... φουντώσει ακόμα περισσότερο ο Κάιρι, ο οποίος παρακολούθησε από κοντά το ματς των Sparks για το WNBA στο Λος Άντζελες. Λέτε σε λίγες μέρες να γίνει μόνιμος κάτοικος LA;

Kyrie at the Sparks game in LA 👀



(via @WNBA)pic.twitter.com/YaxzDQH48X