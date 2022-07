Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς κάνει ότι μπορεί για να ξανασμίξει με τον Κάιρι Ίρβινγκ στο Λος Άντζελες.

Πριν από λίγες μέρες υπήρχε δημοσίευμα που ανέφερε πως ο Ίρβινγκ ήρθε σε επαφή με τον Βασιλιά με σκοπό να συζητήσουν μια πιθανή επανασύνδεση στο LA και τους Λέικερς, μετά την συνύπαρξη τους στο Κλίβελαντ.

Τώρα έρχεται ο Μarc Stein να ρίξει και άλλο... λάδι στη φωτιά, αφού τονίζει πως ο ΛεΜπρόν Τζέιμς παλεύει με όλες του τις δυνάμεις με σκοπό οι Λέικερς να κάνουν την πολυπόθητη ανταλλαγή και να φέρουν τον Uncle Drew στο Λος Άντζελες, στοχεύοντας στην επίστροφή τους στην κορυφή μετά το 2020 και τη φούσκα.

Η ιστορία του ΛεΜπρόν Τζέιμς με τον Κάιρι Ίρβινγκ έχει πολλά επεισόδια και αρκετό παρασκήνιο και με αυτούς τους δύο δεν πλήττεις ποτέ. Το 2016 παρέα κατέκτησαν το πρώτο πρωτάθλημα στην ιστορία του Κλίβελαντ, κάνοντας πράματα και θάματα στους τελικούς κόντρα στους Γουόριορς σε μια απίθανη ανατροπή από 3-1 σε 3-4.

Η σχέση τους πέρασε από σαράντα κύματα, αφού τον Ιούλη του 2017, ο Uncle Drew απαίτησε ανταλλαγή από τους Καβς, με τα δημοσιεύματα τότε να λένε πως θέλει να πάρει περισσότερη προσοχή και παραπάνω credits που δικαιούται και δεν αντέχει άλλο να είναι στη σκιά του ΛεΜπρόν Τζέιμς. Τελικά ο εντυπωσιακός γκαρντ πήγε στη Βοστώνη στις 22 Αυγούστου του 2017 και από τότε οι δυο τους δεν ξαναέσμιξαν.

LeBron is "rooting hard" for the Lakers to add Kyrie, per @TheSteinLine pic.twitter.com/c3WaNSesjz