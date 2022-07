Αρκετοί σταρ του ΝΒΑ προσπαθούν να έρθουν επαφή με τον Κέβιν Ντουράντ, αλλά πέφτουν πάνω σε... τοίχο.

Ο superstar των Νετς, Κέβιν Ντουράντ είπε να ταράξει τα νερά στο ΝΒΑ πριν λίγες μέρες και ζήτησε ανταλλαγή από το Μπρούκλιν. Έτσι άναψε φωτιές σε όλη τη λίγκα, αφού αναμένεται... μάχη για τον superstar των Νετς και ήδη έχει κυκλοφορήσει και ένα... τρελό σενάριο ακόμα και για Λέικερς και συνύπαρξη με ΛεΜπρόν και Ίρβινγκ, ενώ υπάρχουν φήμες για τους Χιτ και τους Σανς που μπορούν να προσφέρουν στο Μπρούκλιν αρκετά ανταλλάγματα.

Επιπλέον πριν ζητήσει ο KD ανταλαγή, ο Ντέιμιαν Λίλαρντ άναψε φωτιές, αφού ανέβασε μια φωτογραφία που έχει τον Κέβιν Ντουράντ με τη φανέλα των Μπλέιζερς παρέα με τον εαυτό του και τα σενάρια ξεκίνησαν για ένα δίδυμο που θα τρέλαινε κόσμο αν συνεργαζόταν, θα... τρομοκρατούσε με την επιθετική γκάμα που διαθέτει.

Τώρα έρχεται ο Chris Haynes να δώσει άλλη μια πτυχή του σίριαλ του Κέβιν Ντουράντ, αφού αναφέρε πως αρκετοί σταρ του ΝΒΑ προσπαθούν να έρθουν σε επαφή με τον ηγέτη των Νετς, ο οποίος όμως έχει απομονωθεί και έτσι οι απόπειρες τους δεν έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

“Numerous stars” in the league have tried to get in touch with KD but he has “gone dark,” per @ChrisBHaynes pic.twitter.com/w7VDi4jfVq