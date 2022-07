Οι Λος Άντζελες Λέικερς απέκτησαν τον σέντερ Τόμας Μπράιαντ με συμβόλαιο ενός έτους.

Ο Τόμας Μπράιαντ επιστρέφει στους Λος Άντζελες Λέικερς. Ο 24χρονος σέντερ φόρεσε τη φανέλα των πρωταθλητών του 2020 τη σεζόν 2017-2018 για 15 αγώνες, προτού μετακινηθεί στους Γουάσινγκτον Γουίζαρντς.

Εκεί μέτρησε δύο σταθερές σεζόν, μέχρι τον σοβαρό τραυματισμό του στο γόνατο, τη σεζόν 2019-2020, κάτι που τον υποχρέωσε να αγωνιστεί σε 37 αγώνες τις δύο επόμενες σεζόν (10 και 27, αντίστοιχα).

Στο περσινό πρωτάθλημα μέτρησε 7.4 πόντους, 4 ριμπάουντ, 0.9 ασίστ, 0.8 μπλοκ με 52% στα σουτ εντός παιδιάς σε 27 αναμετρήσεις, από τον Ιανουάριο του 2022 και μετά. Στο τέλος της σεζόν έγινε free agent.

Free agent Thomas Bryant has reached an agreement with the Los Angeles Lakers on a one-year deal and will be given opportunity to win starting center position, league sources tell @YahooSports: https://t.co/J6Rg5ECNuf