Η ζημιά στο γόνατο του Τόμας Μπράιαντ αποδείχτηκε σοβαρή, με τον σέντερ των Ουίζαρντς να χάνει το υπόλοιπο της σεζόν, έχοντας υποστεί ρήξη χιαστού στο αριστερό γόνατό του!

Τη φετινή σεζόν, σε 9 αγωνές, μέτρησε 15.9 πόντους, 6.8 ριμπάουντ και 1.9 ασίστ.

Washington Wizards C Thomas Bryant has suffered a torn ACL to his left knee, source tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 10, 2021