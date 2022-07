Ο Μάικλ Τζόρνταν θα κοσμεί το εξώφυλλο της έκδοσης του NBA 2K για το 2023, με τους δημιουργούς να τιμούν τον GOAT και τον αριθμό «23».

Η απάντηση που περίμεναν οι απανταχού μπασκετόφιλοι ήρθε από την NBA 2K. Η βερσιόν του 2023 θα έχει εξώφυλλο τον σπουδαίο Μάικλ Τζόρνταν, τιμώντας έτσι το... θρυλικό νούμερο «23» με το οποίο έγραψε ιστορία στα μπασκετικά παρκέ.

Με αυτόν τον τρόπο οι δημιουργοί του παιχνιδιού δείχνουν τον σεβασμό τους στον GOAT και τους 6 τίτλους του στο NBA, μαζί με τα 5 MVP και τις 14 εμφανίσεις σε All-Star. Μάλιστα μαζί με το εξώφυλλο επιστρέφουν και τα Jordan Challenges, που υπήρχαν στο NBA 2K11.

No other way to do it for 2️⃣3️⃣



Introducing our #NBA2K23 Cover Athlete Michael Jordan



🏀Michael Jordan Edition

🏆Championship Edition



Pre-order starting 7/7 pic.twitter.com/WwVTynbK2x