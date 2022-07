Το Gazzetta δίνει την ευκαιρία στους αναγνώστες του να ψηφίσουν τον παίκτη που θέλουν να δουν στο εξώφυλλο του NBA2K23.

Κάθε χρόνο γίνεται ένας μικρός χαμός λίγες μέρες πριν ανακοινωθεί ο παίκτης που θα φιγουράρει στο εξώφυλλο του διάσημου video game, του NBA2K, ενώ η... σκόνη δεν πέφτει όταν γίνεται γνωστό ποιος θα σταρ θα πάρει το χρίσμα.

Στο NBA2K22 είδαμε τον Λούκα Ντόντσιτς, ενώ ένα χρόνο πριν είχαμε Ντέιμιαν Λίλαρντ και φυσικά Κόμπι Μπράιαντ στη legend edition. Στο NBA2K20 είδαμε τον Άντονι Ντέιβις και στο NBA2K19 απολαύσαμε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο με το αξέχαστο εξώφυλλο.

Φέτος τα σενάρια για το εξώφυλλο του NBA2K23 δίνουν και παίρνουν. Μάλιστα ήδη υπάρχουν φήμες που μιλούν για συγκεκριμένους παίκτες και διάφοροι άνθρωποι στο twitter έχουν φανταστεί και το εξώφυλλο. Την τιμητική του έχει ο Στεφ Κάρι, ο κορυφαίος σουτέρ ever που πήρε και πρωτάθλημα φέτος με τους Γουόριορς. Κυκλοφορεί και σενάριο για συνύπαρξη Μάικλ Τζόρνταν και ΛεΜπρόν Τζέιμς λόγω του αριθμού 23. Σε μερικά tweets έχει κάνει την εμφάνιση του και ο Ντέβιν Μπούκερ.

Το Gazzetta για άλλη μια φορά δίνει την ευκαιρία στος αναγνώστες του να ψηφίσουν ποιον θέλουν να δουν στο εξώφυλλο, βάζοντας στη λίστα σπουδαία ονόματα εν ενεργεία παικτών. Αρχικά τον πρωταθλητή Κάρι που πλέον κατά πολλούς ανήκει στο TOP 10 παικτών ever. Μετά έχουμε τον δικό μας Γιάννη Αντετοκούνμπο που έκανε άλλη μια εντυπωσιακή σεζόν με τα ελάφια. Υπάρχει και ο δύο σερι MVP του ΝΒΑ, Νίκολα Γιόκιτς, αλλά και ο φοβερός Τζοέλ Εμπίντ. Σίγουρα στο εξώφυλλο θα μπορούσε να είναι η νέα γενιά των σταρ της λίγκας, δηλαδη κάποιος εκ των Μοράντ, Τειτουμ και Μπούκερ. Μην εκπλαγείτε αν δείτε τον Τζίμι Μπάτλερ, ενώ υπάρχει και η επιλογή του Κέβιν Ντουράντ, ο οποίος όμως θα πρέπει να αλλάξει φανέλα γρήγορα γιατί είναι σίγουρο πως δεν μένει Νετς. Tέλος δεν θα μπορούσε να λείπει η επιλογή του ΛεΜπρόν Τζέιμς.

If we get anything other than this on NBA 2K23 I will be highly upset #NBA2K23 #NBATwitter pic.twitter.com/q0mMiu8bQg