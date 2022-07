Οι Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούμπο ανανέωσαν για 1 χρόνο των Ισπανό σέντερ Σερζ Ιμπάκα.

Οι Μιλγούοκι Μπακς θέλουν να διατηρήσουν το «βάθος» στην φροντλάιν τους ανανεώνοντας τον Σερζ Ιμπάκα, ο οποιος είχε αποκτηθεί απο την ομάδα του Γουισκόνσιν στο trade deadline.

Παρόλο που Ιταλικά δημοσιεύματα «τοποθέτησαν» τον Ισπανό κοντά σε συμφωνία με την Βίρτους, ο Ιμπάκα είχε ως στόχο να παραμείνει στον μαγικο κόσμο του ΝΒΑ, το οποίο το κατάφερε καθώς σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια ανανέωσε για μια σεζόν με τα «ελάφια».

Ο Σερζ Ιμπάκα περάσε την σεζόν 2021-22 ανάμεσα στους Κλίπερς όπου μέτρησε 6.6 πόντους, 4.3 ριμπάουντ και 1 ασίστ και στους Μπακς, όπου είχε κατά μέσο όρο 7 πόντους, 5.3 ριμπάουντ και 0.7 ασίστ. Στα playoffs ωστόσο, είχε χαμηλές αποδώσεις καθώς αγωνίστηκε μονο για 3 λεπτά μέσο όρο, σε 6 αναμετρήσεις. Σε αυτά τα περιορισμένα λεπτά ο Ιμπάκα σκόραρε 1.5 πόντους και κατέβασε 1.7 ριμπάουντ ανά ματς.

Free agent center Serge Ibaka has agreed to a one-year deal to return to the Milwaukee Bucks, sources tell @TheAthletic @Stadium.