Το NBA επέβαλλε πρόστιμο στον Ντ’ Άντζελο Ράσελ για απρεπή συμπεριφορά του στους διαιτητές του Game 5 των Λος Άντζελες Λέικερς.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς έμειναν εκτός συνέχειας των Play Offs του NBA καθώς οι Ντένβερ Νάγκετς έκαναν το 4-1 στη σειρά και πέρασαν στον επόμενο γύρο.

Το NBA επέβαλλε βαρύ πρόστιμο στον παίκτη της ομάδας από την Καλιφόρνια, Ντ’ Άντζελο Ράσελ εξαιτίας της απρεπής συμπεριφοράς του στο Game 5.

Πιο συγκεκριμένα, ο 28χρονος γκαρντ των Λέικερς, επιτάθηκε φραστικά σε έναν από τους τρεις διαιτητές της αναμέτρησης, στην τελευταία φάση του αγώνα.

Δεν είναι η πρώτη φορά όπου ο Ράσελ δέχεται πρόστιμο από το NBA καθώς τον Ιανουάριο, στον ίδιο είχε επιβληθεί πρόστιμο 15.000 δολαρίων αφού είχε κλοτσήσει τη μπάλα του παιχνιδιού στις κερκίδες.

