Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αμερική, ο πρώην NBAer, Ντάριους Μόρις, πέθανε σε ηλικία μόλις 33 ετών. Μεταξύ άλλων είχε παίξει και στους Λος Άντζελες Λέικερς.

Στο παρελθόν, αγωνιζόμενος στη θέση του γκαρντ, είχε φορέσει μεταξύ άλλων τη φανέλα των Λος Άντζελες Λέικερς, των Κλίπερς, των Φιλαδέλφεια Σίξερς, των Γκρίζλις και των Μπρούκλιν Νετς ενώ τελευταίος του σταθμός ήταν η Δουνκέρκη, το 2020.

Four-year NBA veteran Darius Morris has passed away at the age of 33. Morris played for the Lakers, 76ers, Clippers, Grizzlies and Nets from 2011-2015.