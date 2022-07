Ανταλλαγή ανάμεσα στους Σέλτικς και τους Πέισερς, με τους Κέλτες να αποκτούν τον Μπρόγκντον και να δίνουν τους Τάις και Νέσμιθ μαζί με μια επιλογή στο Ντραφτ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Έντριαν Βοϊναρόφσκι, οι φετινοί φιναλίστ, Μπόστον Σέλτικς αναβαθμίζουν το ρόστερ τους με την απόκτηση του Μάλκομ Μπρόγκντον. Η ομάδα της Βοστόνης θα δώσει στους Ιντιάνα Πέισερς τον Γερμανό Ντάνιελ Τάις, τον 22χρονο Άρον Νέσμιθ, τον Καναδό Νικ Στάουσκας, τον Μάλικ Φιτς, Τζουάν Μόργκαν και μια επιλογή πρώτου γύρου στο ντραφτ του 2023. Σύμφωνα με τον Αμερικάνο δημοσιογράφο, αυτη η κίνηση πραγματοποιήθηκε καθώς οι Σέλτικς ήθελαν να αναβαθμίσουν την θέση άσου, στοχεύοντας για έναν «καθαρό» πλέι μέικερ.

Ο Μάλκομ Μπρόγκντον, ο οποίος βραβεύτηκε ως Rookie of the Year την σεζόν 2016-2017, είχε ως μέσους όρους 19.1 πόντους, 5.1 ριμπάουντ και 5.9 ασίστ ανά ματς, σουτάροντας 31% από την περίμετρο και 44.8 εντός παιδιάς. Το κύριο κομμάτι των Σέλτικς στην ανταλλαγή είναι ο Γερμανός ψηλός Ντάνιελ Τάις, ο οποίος μέτρησε 7.9 πόντους, 4.7 ριμπάουντ, 1 ασσίστ με ποσοστό 59% εντός παιδιάς και 35% στο τρίποντο.

