Οι Γκρίζλις κάνουν... Μίδα τον Τζα Μοράντ.

Aποτελεί έναν από τους ανερχόμενους σταρ της λίγκας και εκ των πιο fun to watch παικτών της. Ο Τζα Μοράντ κάνει πράματα και θάματα στο ΝΒΑ με τη φανέλα των Γκρίζλις και δεν θα μπορούσε να μην ανταμειφθεί. Οι αρκούδες συμφώνησαν μαζί του για πενταετή rookie ανανέωση στο συμβόλαιο του αξίας 193 εκατ. δολαριών, που θα μπορέσει να φτάσει και τα 231.... χαρτιά. Αυτή η συμφωνια θα τον κρατήσει στους Γκρίζλις μέχρι και το καλοκαίρι του 2028.

Ο Τζα τη σεζόν που πέρασε, αναδείχθηκε πιο βελτιωμένος παίκτης, αφού μέτρησε 27.4 πόντους, 5.7 ριμπάουντ και 6.7 ασίστ κατά μέσο όρο και οδήγησε το Μέμφις σε μια πορεία μέχρι τους ημιτελικούς Δύσης, εκεί όπου το εμπόδιο των Γουόριορς αποδείχθηκε ανυπέρβλητο. Ωστόσο ο Μοράντ και οι Γκρίζλις αφήνουν υποσχέσεις πως θα επιστρέψουν δριμύτεροι στο μέλλον.

Ja Morant and the Grizzlies have agreed to a five-year, $193M rookie max contract extension that could be worth up to $231M, per @wojespn pic.twitter.com/BBr9CpP2hQ