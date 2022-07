Στην Οκλαχόμα και τους Θάντερ θα παραμείνει και για τα επόμενα πέντε χρόνια ο Λου Ντορτ που κατάφερε να κερδίσει νέο συμβόλαιο με την ομάδα ως επιστέγμασμα της δουλειάς του.

Από undrafted, σε νέο πενταετές συμφωνητικό έναντι 87,5 εκατ.δολαρίων.

Έφτασε να γίνει ο δεύτερος καλύτερος παίκτης των Θάντερ μέσα στην σεζόν που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο καιρό, υποψήφιο μέλος της NBA All-Defensive Team και διεκδίκησε τη διάκριση του Most Improved Player of the Year.

Τώρα, έχει και νέο συμβόλαιο, καθώς οι Θάντερ κατάλαβαν πως το άξιζε και δεν έπρεπε να τον αφήσουν να φύγει.

Ο Λου Ντορτ μαθαίνει και εξελίσσει συνεχώς το αμυντικό του παιχνίδι και πλέον θα δεσμεύεται και για τα επόμενα πέντε χρόνια στην Οκλαχόμα με το νέο, πανάξιο, deal με τους Θάντερ.

