Οι Μπουλς ανέβασαν επίπεδο τη ρακέτα τους με την απόκτηση του Αντρέ Ντράμοντ.

Μπορεί τα τελευταία χρόνια να έχουν πέσει οι μέσοι όροι του σε Λέικερς και Νετς, ωστόσο το όνομα του Αντρέ Ντράμοντ έχει αξία στην αγορά των σέντερ του ΝΒΑ. Οι Μπουλς κινήθηκαν έξυπνα και έκαναν δικό τους τον έμπειρο ψηλό που την περσινή σεζόν ήταν στο Μπρούκλιν. Ο Αντρέ συμφώνησε με το Σικάγο και έρχεται να δώσει άλλον αέρα στη ρακέτα τους, αφού αποτελεί έναν εκ των κορυφαίων ριμπάουντερ στο ΝΒΑ τα τελευταία χρόνια.

Δύο φορές all star, τέσσερις φορές κορυφαίος ριμπάουντερ, μια φορά all star, ενώ βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των ριμπάουντ την τελευταία δεκαετία. Ψάχνει να επαναφέρει την καριέρα του σε τάξη και πλέον οι ταύροι είναι πλήρεις στο «5» αφού εκεί υπάρχει και ο Νίκολα Βούτσεβιτς.

Andre Drummond is finalizing a deal to join the Bulls, per @ShamsCharania pic.twitter.com/qFVmh6bp8A