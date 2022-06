Ο «γρίφος» λύνεται για τον Τζέιλεν Μπράνσον καθώς ο παίκτης επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του στους Νιου Γιορκ Νικς υπογράφοντας τετραετές συμβόλαιο.

Δεν θα... αργήσει να μείνει για πολύ ώρα free agent o Τζέιλεν Μπράνσον, καθώς φέρεται να έχει αποφασίσει ήδη για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Σύμφωνα με τον Σαμς Τσαράνια, ο Αμερικανός πρώην παίκτης των Ντάλας Μάβερικς, επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του στους Νιου Γιορκ Νικς καθώς ετοιμάζεται να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο έναντι 110 εκατομμυρίων δολαρίων στο σύνολο.

Φέτος αγωνίστηκε σε 79 ματς της σεζόν έχοντας κατά μέεσο όρο 16.3 πόντους, 4.8 ασίστ και 3.9 ριμπάουντ, σουτάροντας με ποσοστό 50% εντός παιδιάς, 37% στα τρίποντα και 84% στις βολές.

