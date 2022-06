Ο Μπόμπι Πόρτις βγήκε στη free agency αφήνοντας τα 4.6 εκατομμύρια δολάρια που προέβλεπε η συμφωνία του με τους Μπακς για τη σεζόν 2022-23 όμως αναμένεται να υπογράψει νέο συμβόλαιο με τα «Ελάφια».

Ο Μπόμπι Πόρτις αποφάσισε να κάνει opt-out από το συμβόλαιό του με τους Μπακς, ενημερώνοντας τα «Ελάφια» ότι αφήνει στο τραπέζι τα 4.6 εκατομμύρια δολάρια που προέβλεπε η επόμενη αγωνιστική περίοδος ωστόσο αναμένεται να υπογράψει νέα συμφωνία με το Μιλγουόκι και να συνεχίσει ως συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Πόρτις αγωνίστηκε στους Μπακς από το 2020, πανηγυρίζοντας πέρσι το πρωτάθλημα. Φέτος έπαιξε σε 72 αγώνες, κάνοντας ρεκόρ καριέρας με 14.6 πόντους και 9.1 ριμπάουντ μ.ό., έχοντας ακόμη 1.2 ασίστ.

Στο παρελθόν έχει παίξει σε Μπουλς, Γουίζαρντς και Νικς.

