Οι Ντένβερ Νάγκετς είνα κοντά στο να ανταλάξουν τους Μόντε Μόρις και Γουίλ Μπάρτον για τους Ις Σμιθ και Κάλντουελ Πόουπ των Γουίζαρντς.

Σύμφωνα με τον Σαμς Τσαράνια, οι Νάγκετς και οι Γουίζαρντς βρίσκονται κοντά στο να πραγματοποιήσουν ένα trade. Το franchise του Κολοράντο θα δώσει τον Μόντε Μόρις και τον Γουίλ Μπάρτον στους Γουίζαρντς, οι οποίοι θα παραχωρήσουν τον Κάλντουελ Πόουπ και τον Ις Σμιθ στο Ντένβερ.

Ο Μόρις μέτρησε 12.6 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4.4 ασίστ ενώ ο Μπάρτον είχε κατά μέσο όρο 14.7 πόντους 4.8 ριμπάουντ και 3.9 ασίστ. Από την άλλη, ο Κάλντουελ Πόουπ σκοράρει 13.2 πόντους, κατεβάζει 3.4 ριμπάουντ και μοιράζει 19 ασίστ, με τον Σμιθ να γράφει 8.6 πόντους, 3 ριμπάουντ και 5.2 ασίστ.

Σημαντικός παράγοντας για την ανταλλαγή είναι το salary cap, καθώς οι δυο παίχτες του Ντένβερ θα κερδίσουν συνολικά στην σεζόν 2022-23 γύρω στα 25.000.000 δολλάρια (9.000.000 ο Μόρις και 16.615.385 ο Μπάρτον) ένα ποσό αρκετά μεγαλύτερο από το άθροισμα των συμβολαίων των δυο παιχτών των Γουίζαρντς, οι οποίοι θα λάβουν περίπου 18 Εκατατομμύρια (14.004.703 ο Πόουπ, 4.725.000 ο Σμιθ) την ερχόμενη σεζόν. Επιπλέον πρέπει να αναφερθεί ότι τα συμβόλαια του Πόουπ και του Σμιθ δεν είναι εντελώς εγγυημένα.

