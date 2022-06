Ο Ίβιτσα Ζούμπατς συμφώνησε με τους Κλίπερς για νέο τριετές συμβόλαιο.

Κράτησαν τον σέντερ τους οι Κλίπερς. Ο Ίβιτσα Ζούμπατς θα συνεχίσει να βρίσκεται στο Λος Άντζελες, αφού συμφώνησε με την ομάδα του Λου για νέο συμβόλαιο τριών ετών και αξίας 33 εκατ.δολαρίων.

H oμάδα του LA τον προορίζει για βασικό και τη νέα σεζόν, αφού στη θέση του σέντερ δεν υπάρχουν αρκετές και ποιοτικές λύσεις, με τον Κροάτη να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη του franchise. Οι Κλίπερς φέτος θέλουν να επιστρέψουν και πάλι στη διεκδίκηση κάτι σπουδαίου, αφού ο Λέοναρντ θα επιστρέψει για να φτιάξει ξανά ένα εντυπωσιακό δίδυμο με τον Πολ Τζορτζ, ενώ στην ομάδα ήρθε και ο Τζον Γουόλ που θέλει να κάνει ένα νέο ξεκίνημα στην καριέρα του μετά τα περίεργα τελευταία χρόνια με το μεγάλο διάστημα απουσίας.

Φέτος ο Ζούμπατς μέτρησε 10.3 πόντους, 8.3 ριμπάουντ και 1 μπλοκ κατά μέσο όρο σε 76 παιχνίδια με τη φανέλα της ομάδα του LA.

Ivica Zubac has agreed to a 3-year, $33M extension with the Clippers, per @wojespn pic.twitter.com/SCcYOW6JoX