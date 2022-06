Oι Πίστονς θα... χτυπήσουν τον Μάιλς Μπρίτζες στην offseason.

Ο Μάιλς Μπρίτζες έκανε χρονιά... εκτόξευσης φέτος στους Χόρνετς και μέτρησε 20.8 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3.8 ασίστ στα 80 ματς που αγωνίστηκε. Παρόλα αυτά η Σάρλοτ δεν σκοπεύει να του προσφέρει max συμβόλαιο. Σύμφωνα με το Athletic οι Πίστονς βολιδοσκοπούν την κατάσταση και ετοιμάζονται να τον κάνουν δικό τους, αν οι Χόρνετς μείνουν στην απόφαση τους και δεν του προσφέρουν max.

Ο Μπρίτζες αποτελεί έναν εκ των κορυφαίων dunkers στο ΝΒΑ και οι συνεργασίες του με τον Λόνζο Μπολ τρελαίνουν κόσμο. Έχουν αναπτύξει τρελούς κώδικες επικοινωνίας, όμως υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να σπάσει το δίδυμο τη νέα σεζόν, αν το Ντιτρότι κάνει το colpo grosso.

Το Ντιτρόιτ έχει φτιάξει ένα δίδυμο με βλέμμα στο μέλλον στα γκαρντ (Κάνινγχαμ, Άιβι) και η προσθήκη Μπρίτζες στο «3» θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον.

Miles Bridges is preparing to sign with the Detroit Pistons this offseason if the Hornets don’t offer him a max contract.



(via The Athletic) pic.twitter.com/JDPRZ034Za