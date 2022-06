To Gazzetta βάζει στην... εξίσωση τους αναγνώστες του και τους ζητά να ψηφίσουν σε ποια ομάδα θα ήθελαν να δουν τον Κέβιν Ντουράντ τη νέα σεζόν.

Εκεί όπου υπήρχε σχετική ηρεμία στο ΝΒΑ, ήρθε οΝτέιμιαν Λίλαρντ για να... ανάψει φωτιές. Ο Dame ανέβασε μια φωτογραφία που έχει τον Κέβιν Ντουράντ με τη φανέλα των Μπλέιζερς παρέα με τον εαυτό του και τα σενάρια ξεκίνησαν για ένα δίδυμο που θα... τρομοκρατούσε τους αντιπάλους με την επιθετική γκάμα που διαθέτει. Ο Nτουράντ που μετά την διετία που τα σάρωσε όλα στο Γκόλντεν Στέιτ, δεν έχει καταφέρει ξανά να διεκδικήσει το τρίτο του δαχτυλίδι και χρειάζεται ίσως κάτι καινούριο γιατί όλα δείχνουν πως θα μείνει μόνος του στο Μπρούκλιν μετά την αποχώρηση Χάρντεν και τη διαφαινόμενη φυγή του Ίρβινγκ.

Το Gazzetta επέλεξε ορισμένες ομάδες που έχουν τις περισσότερες πιθανότητες και τη δυνατότητα να τον αποκτήσουν με τις συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί στην αγορά και ζητά από τους αναγνώστες του να επιλέξουν να ψηφίσουν σε ποια ομάδα θα ήθελαν να τον δουν τη νέα σεζόν στο ΝΒΑ.

Μία επιλογή είναι το Πόρτλαντ, με τον Λίλαρντ να έχει αρχίσει το... ψηστήρι. Ο καλύτερος συμπαίκτης που είχε στην καριέρα του ο Dame είναι ο ΜακΚόλουμ και ο Όλντριτζ. Δύο εξαιρετικοί παίκτες, αλλά σε καμία περίπτωση superstar. Με τον Ντουράντ τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Όπως έχει εξηγήσει και το clutch points υπάρχει μια υποθετική ανταλλαγή, η οποία θα μπορούσε να κάνει το... μπαμ του καλοκαιριού και να φέρει τον KD στο Πόρτλαντ. Για να πάρουν λοιπόν τον σταρ των Νετς, οι Μπλέιζερς θα πρέπει να δώσουν τον νέο αστέρα τους, Άνφερνι Σάιμονς (με sign and trade), τον Έρικ Μπλέντσο, τον καλύτερο rookie τους, Σαρπ, την επιλογή τους στο draft του 2026 (είναι protected top 5 pick), αλλά και τα picks πρώτου γύρου που έχουν στο draft του 2028.

Υποθετικοί διεκδικητές είναι και οι Γκρίζλις με τους Σανς. Το Φοίνιξ θα βρίσκεται παραπάνω στις επιθυμίες του KD, αφού εκεί υπάρχει και ο Ντέβιν Μπούκερ με τον Κρις Πολ και δείχνουν πως είναι ομάδα πιο έτοιμη για τίτλο. Ένα πακέτο με Μπρίτζες, Έιτον (sign and trade) και picks θα ήταν καλή αρχή για μια ανταλλαγή. Από την πλευρά τους οι αρκούδες θα πρέπει να οπωσδήποτε να βάλουν στο πακέτο τον Ντέσμοντ Μπέιν, αφού φυσικά οι Τζα Μοράντ και Τζάρεν Τζάκσον δείχνουν αμετακίνητοι και αποτελούν το μέλλον της ομάδας.

Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τους Χιτ που διαθέτουν αρκετά assets για να δελεάσουν τους Νετς. Πρώτο και καλύτερο ο Τάιλερ Χίρο, όμως για να μπορέσουν να πείσουν το Μπρούκλιν ίσως θα πρέπει να συμπεριλάβουν στη συμφωνία και τον Μπαμ Αντεμπάγιο, το αγαπημένο παιδί του προέδρου Πατ Ράιλι και ένας από τους καλύτερους σέντερ στη λίγκα. Το Μαϊάμι μπορεί να βάλει στα ανταλλάγματα και τον Ντάνκαν Ρόμπινσον που δεν χρησιμοποιήθηκε αρκετά στα playoffs, χάνοντας τη θέση του από τον Στρους. Στόχος του Μαϊάμι θα ήταν να φτιάξει τριάδα με Ντουράντ, Μπάτλερ και Λάουρι και να παλέψουν να πάρουν τίτλο άμεσα ή στην χειρότερη μετά από μία σεζόν.

Υπάρχουν και οι Νικς. Η Νέα Υόρκη είναι ένας προορισμός που εξιτάρει τους NBAers αφού μιλάμε για μια τεράστια αγορά. Στον αντίποδα η ομάδα δεν είναι το ίδιο λαμπερή με την πόλη, αγνοώντας μεγάλες στιγμές εδώ και πολλά χρόνια. Πάντως οι Νικς θα μπορούσαν να δελεάσουν το Μπρούκλιν, βάζοντας στο πακέτο οπωσδήποτε τον RJ Μπάρετ. Επιπλέον χρειάζεται να στείλουν στους Νετς όλα τα picks τους. Βέβαια ο KD δεν θα πρέπει να πάει και πολύ μακριά, αφού ήδη βρίσκεται στο Μπρούκλιν, είναι ήδη στη Νέα Υόρκη. Όμως η αίγλη το να παίζει στο Madison Square Garden είναι διαφορετική.

