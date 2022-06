Σκότι Πίπεν τζούνιορ και Σαρίφ Ο'Νίλ κατέληξαν στους Λέικερς.

Θέλουν να μοιάσουν στους πατεράδες τους, Σακίλ Ο'Νίλ και Σκότι Πίπεν, αλλά έχουν ένα βουνό να ανέβουν. Τουλάχιστον αρχικά θα έχουν μια ευκαιρία να μπουν στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ. Ο Σκότι Πίπεν Τζ. ανήκει πλέον στους Λέικερς, αφού υπέγραψε two way συμβόλαιο, ενώ και ο Σαρίφ Ο'Νίλ στοχεύει να πείσει την ομάδα του Λος Άντζελες, αφού θα συμμετέχει μαζί της στο Summer League.

Ο Σκότι Πίπεν τζούνιορ είχε 20,4 πόντους, 4,5 ασίστ, 3,6 ριμπάουντ κατά μέσο όρο με το Βάντερμπιλτ, εκεί όπου αγωνίζονοταν σαν point guard. Aπό την άλλη ο Ο΄Νίλ που έχει περάσει περιπέτειες με την υγεία του μόλις στα 22 του θα έχει την ελπίδα πως θα μπορέσει να παίξει στην ομάδα, όπου ο πατέρας του, Σακίλ μεγαλούργησε, κατακτώντας τρία πρωταθλήματα μαζί με τον Κόμπι από το 2000 μέχρι το 2002.

Λέτε το μήλο να πέσει κάτω από τη... μηλιά και στις δύο περιπτώσεις και να τους δούμε συμπαίκτες του ΛεΜπρόν και του Ντέιβις;

Scotty Pippen, Jr., signing with the Lakers’ summer league team, source said. Learn more about Scottie Pippen’s son in @andscape. https://t.co/lcupQTPWDc