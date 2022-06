Στους Πίστονς κατέληξε ο Κέμπα Γουόκερ μέχρι να... φύγει και από εκεί.

Δεν είχαμε μόνο τα νέα αστέρια του ΝΒΑ να πρωταγωνιστούν την βραδιά του draft, όπου ο Πάολο Μπανκέρο ήταν το Νο.1 της διαδικασίας. Όπως συνηθίζεται είδαμε και ανταλλαγές. Μια που έκανε αίσθηση ήταν η μετακίνηση του Κέμπα Γουόκερ από τους Νικς στους Πίστονς, παίρνοντας μαζί του και το Νο.13 του draft, Tζέιλεν Ντούρεν.

Οι Πίστονς φυσικά απέκτησαν στο Νο.5 ένα από τα μεγαλύτερα prospects του draft, τον Τζέιντεν Έιβι του Purdue που έρχεται να δώσει λύσεις στην περιφέρεια των Πίστονς. Από την άλλη ο Κέμπα μετά την εξαιρετική παρουσία που είχε στο παρελθόν στους Χόρνετς, δείχνει να έχει χάσει τον προσανατολισμό του σε Σέλτικς και Νικς.

Πάντως στο Ντιτρόιτ δεν θα μείνει για πολύ και θα μείνει ελεύθερος με buyout.

