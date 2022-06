Ο Πάολο Μπαντσέρο είναι φαβορί για No.1 του draft και οι λάτρεις του ΝΒΑ ετοιμάζονται να απολαύσουν το παιχνίδι του αστέρα του Duke.

Bρισκόμαστε λίγες ώρες μακριά από τo draft του ΝΒΑ, εκεί όπου τα κορυφαία prospects θα δουν σε ποια ομάδα θα καταλήξουν και θα ξεκινήσει το ταξίδι τους στην κορυφαία λίγκα μπάσκετ του πλανήτη.

Αυτή τη στιγμή το μεγάλο φαβορί για να γίνει Νο.1 του draft σύμφωνα με αρκετές στοιχηματικές είναι ο Πάολο Μπαντσέρο του Duke, όπου έμαθε τα μυστικά από τον θρύλο της προπονητικής Μάικ Σιζέφσκι. Οι Μάτζικ διαλέγουν πρώτοι στο draft και το πιθανότερο σενάριο είναι να διαλέξουν τον ψηλό των Blue Devils. Πίσω αναμένεται να βρεθούν ο Χόλμγκρεν του Gonzaga και ο Τζαμπάρι Σμιθ του Auburn. Oι Θάντερ έχουν το δεύτερο πικ, ενώ τρίτοι διαλέγουν οι Ρόκετς.

