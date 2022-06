Ο Στεφ Κάρι δεν σταματά τα σουτ. Ακόμη και αν βρίσκεται σε περίοδο διακοπών, δεν μπόρεσε να αντισταθεί στη θέα της μπασκέτας και ξεκίνησε... δουλειά.

Η σεζόν του ΝΒΑ ολοκληρώθηκε. Οι Γουόριορς «got the job done» φωνάζοντας πως η Δυναστεία τους έχει επιστρέψει με ένα ακόμη πρωτάθλημα και τον Στεφ Κάρι για...οδηγό. Ο MVP των τελικών, ωστόσο δεν σταματά να ζει μέσα στο μπάσκετ.

Λίγο μετά τους τελικούς, την παρέλαση με τα δαχτυλίδια στο Σαν Φρανσίσκο και τους πανηγυρισμούς για το πρωτάθλημα η περίοδος της ξεκούρασης ξεκίνησε. Τουλάχιστον σε ένα επίπεδο. Ο Chef Κάρι βρέθηκε σε ένα πάρκο διασκέδασης με το μαγιό του και ένα μπλουζάκι «Joy in the morning». Η χαρά του, όμως, έγινε μεγαλύτερη όταν είδε μπροστά του ένα γηπεδάκι γνωστό.

Στη θέα της μπασκέτας έπιασε αμέσως... δουλειά και έκανε σουτάκια από πού αλλού; από το τρίποντο!

Δείτε το σχετικό βίντεο με τον Κάρι να παίζει μπάσκετ ακόμη και στις διακοπές του:

Steph getting shots up at the amusement park 🧸



The grind never stops



(via vip_berto/IG) pic.twitter.com/5KYadi62du