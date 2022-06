Φίλαθλος των Γουόριορς θέλησε να στείλει το μήνυμα τη στην παρέλαση της ομάδας για τον τίτλο.

Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς πραγματοποίησαν μέσα σε αποθέωση την λαμπερή τους παρέλαση για την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος στο Σαν Φρανσίσκο, ενώ την παράσταση έκλεψε ο Ντρέιμοντ Γκριν με τα όσα είπε, τη στιγμή που οι Στεφ Κάρι και Κλέι Τόμπσον έδωσαν άλλο ένα show και εκτός παρκέ.

Πάντως υπήρχε και ένας φίλος των πολεμιστών που είχε μια φοβερή ίδεα. Έφερε μια κατσίκα στην παρέλαση και της είχε φορέσει μια φανέλα Στεφ Κάρι. Φυσικά ήθελε να πει με τον τρόπο του πως ο κορυφαίιος σουτέρ της ιστορίας είναι και σπουδαίοτερος παίκτης ever. Όπως ήταν αναμενόμενο το video με την κατσίκα έγινε viral.

Δείτε το

Someone really put their goat in a Steph Curry jersey 🐐😂



(via @TheWarriorsTalk)pic.twitter.com/bWjVjCIb6T