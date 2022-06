Χοκς και Σπερς ετοιμάζουν ανταλλαγή με τους Τζον Κόλινς και Ντεζούντε Μάρεϊ να βρίσκονται στο προσκήνιο.

Πάμε σιγά-σιγά σε μια περίοδο με πολλές φήμες για ανταλλαγή ενόψει και της νέα σεζόν. Σύμφωνα με το Bleacher Report οι Χοκς με τους Σπερς συζητούν ανταλλαγή, έχοντα στο επίκεντρο τους Τζον Κόλινς και Ντεζούντε Μάρεϊ. Μάλιστα αναφέρεται πως οι Χοκς μπορούν να αποκτήσουν τον γκαρντ του Σαν Αντόνιο με ένα αντίστοιχο πακέτο που οι Μπακς είχαν πάρει στο Μιλγουόκι τον Τζρου Χόλιντεϊ. Τα... ελάφια είχαν αποκτήσει τον Τζρου Χόλιντεϊ από τους Πέλικανς με αντάλλαγμα τον Έρικ Μπλέντσο, τον Τζορτζ Χιλ και τρία ντραφτ πικ πρώτου γύρου.

Φέτος ο Κόλινς αγωνίστηκε με την Ατλάντα σε 54 ματς και είχε 16.2 πόντους, 7.8 ριμπάουντ και 1 μπλοκ μέσο όρο, ενώ σούταρε με 36.4% στα τρίποντα. Aπό την πλευρά του το μεγάλο prospect των... σπιρουνιών που φλερτάρει αρκετά συχνά με triple double μέτρησε 21.1 πόντους, 9.2 ασίστ και 8.3 ριμπάουντ σε μια εξαιρετική σεζόν που άλλαξε επίπεδο στην ομάδα του Πόποβιτς.

Atlanta and San Antonio have discussed a deal that would swap John Collins for Dejounte Murray, sources said. Spurs have told interests teams that moving Murray would require a "Jrue Holiday-like package." More league-wide trade notes @BR_NBA: https://t.co/Q06G8qLlVu