Ο Κλέι Τόμπσον αμέσως μετά τη λήξη του Game 6 πήγε και αγκάλιασε κατευθείαν τον γιατρό των Γουόριορς σε μια συγκινητική στιγμή. Τον άνθρωπο που ήταν δίπλα του στον... Γολγοθά.

Πέρασε πολύ δύσκολες στιγμές τα τελευταία χρόνια ο Κλέι Τόμπσον μετά τους δύο πολύ σοβαρούς τραυματισμούς που είχε, όμως επέστρεψε δριμύτερος φέτος και στο τέλος πανηγύρισε τον τίτλο του πρωταθλητή σε μια ιστορία εξιλέωσης και πνευματικής δύναμης Και ο Κλέι δεν ήταν μόνος σου σε όλη αυτή την περιπέτεια, αφού τον βοηθούσε ο γιατρός και φυσιοθεραπευτής, Ρικ Σελεμπρίνι.

Ο παίκτης του Γκόλντεν Στέιτ δεν ξέχασε τα όσα πέρασαν μαζί στην πιο δύσκολη περίοδος της καριέρας του και του έδειξε την ευγνωμοσύνη και την αγάπη του. Αμέσως μετά τη λήξη του Game 6 που σφραγίστηκε ο τίτλος των.. πολεμιστών, ο Κλέι έτρεξε και αγκάλιασε τον Ρικ Σελεμπρίνι, τον γιατρό/φυσιοθεραπευτή των Γουόριορς. Ήταν εκείνος που τον βοήθησε σε όλη τη διαδικασία της αποθεραπείας των τραυματισμών του (ρήξη αχίλλειου και ρήξη χιαστού). Δεν βιάστηκε για να τον πιέσει να επιστρέψει, κάτι που μπορεί να είχε καταστροφικά αποτελέσματα. Περίμενε την κατάλληλη στιγμή, δούλεψε μαζί του, τον προετοίμασε σωματικά και πνευματικά και έτσι απολαύσαμε τη φετινή σεζόν την μεγάλη επιστροφή του Κλέι, ο οποίος έδωσε την απαραίτητη ώθηση και έβαλε το λιθαράκι για να προσθέσουν άλλο ένα τίτλο οι πολεμιστές στην τροπαιοθήκη τους.

Τον άνθρωπο αυτόν, ίσως να τον ήξεραν λίγοι πριν το Game 6, όμως μετά την παρακάτω φωτογραφία και την αντίδραση του Κλέι μετά το τέλος του ματς, θα τον μάθουν έμαθαν αρκετοί. Γιατί πολλές φορές οι ομάδες έχουν αφανείς... ήρωες που δεν βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, αλλά είναι πολύτιμοι στην προετοιμασία της ομάδας για τα ματς και την βοήθεια που παρέχουν στους αθλητές. Πολύ δυνατή φωτογραφία για τις δυσκολίες που πέρασε ο Κλέι.

Right after the final buzzer, Klay Thompson rushed and hugged this man



He is Rick Celebrini. The Golden State Warriors' team doctor/physiotherapist. He helped Klay in the process of rehabing his injuries (ACL and Achilles) They didn't rushed things and waited for the right time pic.twitter.com/MPTPRdg5p4