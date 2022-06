O Kλέι Τόμπσον ήταν σε... άλλη διάσταση στην παρέλαση των Γουόριορς και πήγε να χάσει ακόμα και το δαχτυλίδι του.

Πέρασε πολλά, τραυματίστηκε δύο φορές πολύ σοβαρά, όμως δεν τα παράτησε. Ο Κλέι Τόμπσον επέστρεψε δριμύτερος στη φετινή σεζόν και βοήθησε τους Γουόριορς να φτάσουν σε άλλο ένα πρωτάθλημα. Ο Captain Klay το χάρηκε με την ψυχή του, πηγαίνοντας στην παρέλαση των πρωταθλητών με την εντυπωσιακή του βάρκα, εκεί όμως φυσούσε πολύ και έχασε το καπέλο του.

Ο ίδιος δεν πτοήθηκε και έσκασε στην παρέλαση στο Σαν Φρανσίσκο με νέο καπέλο, έχοντας μαζί του και τα δαχτυλίδια από τα προηγούμενα πρωταθλήματα. Όμως εκεί όπου πανηγύριζε με τον κόσμο του έπεσε και παραλίγο να χάσει το ένα. Βέβαια αμέσως έσκυψε και το βρήκε συνεχίζοντας απτόητος την πορεία του μέσα σε αποθέωση, αφού το κλίμα στις τάξεις των φίλων του Γκόλντεν Στέιτ ήταν πανηγυρικό.

Πάντως έριξε καταλάθος και μια γυναίκα στο έδαφος, την οποία έσπευσε να βοηθήσει να σηκωθεί. Τυπάρα Κλέι, δεν είχε σταματημό στην παρέλαση της ομάδας του.

Δείτε τι έγινε

"I lost my hat!” 😭



Klay Thompson lost his championship hat on his boat before the Warriors parade 💀



(via @2cooI2blog)pic.twitter.com/xrw0zngXZi