Κάρι vs ΛεΜπρόν: Ποιος θα φτάσει πρώτος τα πέντε πρωταθλήματα; (poll)

Το Gazzetta ζητά από τους αναγνώστες του να ψηφίσουν ποιος εκ των ΛεΜπρόν και Κάρι θα πάρει πρώτος το πέμπτο του πρωτάθλημα.

Οι Γουόριορς κατέκτησαν τον τίτλο και έτσι μετράνε πλέον τέσσερα πρωταθλήματα τα τελευταία οκτώ χρόνια. Φυσικά σε όλους αυτούς τους τίτλους πρωταγωνιστής ήταν και ο ηγέτης τους, το πρόσωπο του franchise, ο Στεφ Κάρι.

Ο κορυφαίος σουτέρ της ιστορίας πανηγύρισε τον πρώτο του τίτλο το 2015 κόντρα στους Καβς του ΛεΜπρόν Τζείμς, ενώ απέναντι στον Βασιλιά πήρε και τα δαχτυλίδια του 2017 και του 2018, με τον Κέβιν Ντουράντ να αναδεικνύεται MVP των τελικών. Για να φτάσουμε στη φετινή σεζόν, όπου ο Στεφ πήρε για πρώτη φορά στα χέρια του MVP τελικών, υπογράφοντας το τέταρτο πρωτάθλημα της καριέρας του.

Από την άλλη έχουμε το αντίπαλο δέος, τον ΛεΜπρόν Τζέιμς που επίσης έχει τέσσερα πρωταθλήματα. Ο Βασιλιάς κατέκτησε δύο σερί τίτλους με τους Χιτ, το 2012 και το 2013. Στη συνέχεια πανηγύρισε το 2016 απέναντι στο Γκόλντεν Στέιτ με τη μεγαλύτερη ανατροπή της ιστορίας σε τελικούς, όταν το 3-1 έγινε 3-4. Για να φορέσει το τέταρτο δαχτυλίδι του με τους Λέικερς το 2020 σε μια ιδιαίτερη σεζόν στη... φουσκά.

Who will win their 5th Championship first? pic.twitter.com/75BC4aCjXd