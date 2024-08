Ο Στεφ Κάρι συνεχίζει να δείχνει πως είναι ένας από τους πιο επιδραστικούς παίκτες στην ιστορία του ΝΒΑ σε όλους τους τομείς.

O Στεφ Κάρι θα συνεχίσει να είναι το πρόσωπο των Γουόριορς και να γράφει τον μύθο του με τους... πολεμιστές, αφού επέκτεινε το συμβόλαιό του και για τη σεζόν 2026-27 η οποία θα του αποφέρει άλλα 62.6 εκατομμύρια δολάρια.

Ο κορυφαίος σουτέρ στην ιστορία του ΝΒΑ ήταν και ο πιο καθοριστικός παίκτης για το χρυσό μετάλλιο των ΗΠΑ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, αφού έκανε... όργια σε ημιτελικό και τελικό. Κουβάλησε την ομάδα του Κερ στην κορυφή.

Η επίδραση του Κάρι στο μπάσκετ φαίνεται και άπο ένα άλλο τρομερό στατιστικό που δείχνει πως ξέρει καλά να τραβά τους τηλεθεατές και να τους καθηλώνει. Ο φοβερός και τρομερός ηγέτης των Γουόριορς έχει και στα 27 ματς (14 εκατ. τηλεθεατές) με την υψηλότερη τηλεθέαση από το 2015 μέχρι σήμερα. Ένα φαινόμενο του παγκόσμιου μπάσκετ.

Steph Curry has played in ALL of the highest rated games since 2015 🤯



Can’t deny his impact on the sport 💯 pic.twitter.com/ioWa1golrV