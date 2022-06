Ντρέιμοντ Γκριν: «Σας ευχαριστώ όλους και άντε γαμ@@@ε οι υπόλοιποι» (vids)

Κατά τη διάρκεια της εορταστικής παρέλασης των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, ο Ντρέιμοντ Γκριν είχε τον... δικό του τρόπο να πει κάποια πράγματα μέσω του μικροφώνου.

Ο δυναμικός φόργουορντ των πρωταθλητών του ΝΒΑ μιλώντας στον κόσμο για τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είπε μεταξύ άλλων ότι «είναι υπέροχο αυτό που έγινε. Τι περιμένετε να σας πω; Ότι ήμασταν καλύτεροι από οποιονδήποτε άλλον; Ήταν μια απίθανη χρονιά. Σας είπα, μην μας αφήστε να κερδίσουμε ένα γαμ@@@ο πρωτάθλημα. Και ήταν ξεκάθαρο ότι κανείς δεν μπορούσε να το σταματήσει. Σας προειδοποίησα όλους».

Και συνέχισε ο Γκριν: «Σας ευχαριστώ πολύ όλους και άντε γαμ@@@τε όλοι οι υπόλοιποι»!

