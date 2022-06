Γουίγκινς: «Θέλω να μείνω στους Γουόριορς» (vid)

O Άντριου Γουίγκινς θέλει να παραμείνει για πολλά χρόνια στους Γουόριορς.

Οι Γουόριορς πρόσθεσαν τον έβδομο τίτλο στη συλλογή τους, με τον Άντριου Γουίγκινς να κάνει τρομερή δουλειά σε επίθεση και άμυνα πάνω στον Τέιτουμ και να αποτελεί τον x-factor των τελικών κόντρα στους Σέλτικς. Ο περιφερειακός των πολεμιστών μίλησε για το μέλλον του στο Γκόλντεν Στέιτ, δείχνοντας πόσο θέλει να μείνει στην ομάδα. «Θα ήθελα να μείνω εδώ. Ο τρόπος που φέρονται στους παίκτες, ο τρόπος που αγκαλιάζουν την οικογένεια σου», ήταν τα λόγια του.

Ο Γουίγκινς έχει συμβόλαιο με το Γκόλντεν Στέιτ μέχρι το 2023 και τη σεζόν που έρχεται θα καρπωθεί 33.6 εκατ. δολάρια. Υπέγραψε rookie maximum contract extension με τους Τίμπεργουλβς το 2017 και πλέον στους πολεμιστές, έχει απογειώσει το παιχνίδι του. Στην πιο ώριμη φάση της καριέρας του, βρήκε ένα περιβάλλον που κάνει πρωταθλητισμό και είναι κλειδί στα σχέδια του Στιβ Κερ.

"I would love to stay here."



Andrew Wiggins on a possible extension with the Warriors 👀 pic.twitter.com/ggRi8y607g