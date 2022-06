O Άντριου Γουίγκινς είναι ο x-factor των Γουόριορς στους τελικούς, παίζοντας το πιο ώριμο μπάσκετ της καριέρας του.

Οι Γουόριορς βρίσκονται μια ανάσα από το πρωτάθλημα μετά τη νίκη τους στο Game 5, σε ένα ματς όπου έλαμψε το άστρο του Άντριου Γουίγκινς. Ο περιφερειακός των πολεμιστών ήταν ο κορυφαίος της ομάδας του στο ματς και τελείωσε με 26 πόντους, 13 ριμπάουντ, 12/23 σουτ εντός παιδιάς και εξαιρετική άμυνα πάνω στον Τέιτουμ, τον οποίο ανάγκασε να κάνει μέχρι και airball στο τελευταίο δωδεκάλεπτο.

Το Gazzetta γράφει για τον x-factor των Γουόριορς στους φετινούς τελικούς και τον δεύτερο πιο σταθερό παίκτη του Γκόλντεν Στέιτ μετά τον... εξωγήινο (πλην Game 5) Στεφ Κάρι. Ο Γουίγκινς βρίσκεται μια... ανάσα από το πρωτάθλημα και την εκδίκηση του για όλα αυτά που άκουσε τα τελευταία χρόνια.

