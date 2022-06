Ο Αντρέ Ιγκουοντάλα προχώρησε σε μια ξεχωριστή κίνηση μετά το τέλος του Game 6 των τελικών του ΝΒΑ.

Οι Γουόριορς γιόρτασαν έβδομο τίτλο της ιστορίας τους και ξεπέρασαν τους Μπουλς σε κατακτήσεις, ενώ μετρούν τέσσερα πρωταθλήματα τα τελευταία οκτώ χρόνια. Η δυναστεία αντεπιτίθεται λοιπόν και το Γκόλντεν Στέιτ ελπίζει στο μέλλον πως θα βάλει και άλλα τρόπαια στην τροπαιοθήκη του με την ομαδάρα που έχει φτιάξει ο Κερ.

Στο τέλος του Game 6, όπου υπέγραψε την κατάκτηση του τίτλου, ο Αντρέ Ιγκουοντάλα προχώρησε σε μια κίνηση που λίγοι κατάλαβαν, αλλά έχει ιδιαίτερη σημασία. Περίμενε να πάρει τη μπάλα του ματς και έτρεξε να την παραδώσει στον Στεφ Κάρι, αναγνωρίζοντας τι σήμαινε για εκείνος το πρωτάθλημα και καταλαβαίνοντας πως ο Στεφ ήταν ο άνθρωπος που οδήγησε τους πολεμιστές σε άλλον ένα τίτλο. Από τον άνθρωπο με το MVP τελικών του 2015 στον κορυφαίο σουτέρ της ιστορίας που πήρε το βραβείο στα χέρια του το 2022.

