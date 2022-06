Οι Γουόριορς ξέρουν πως όταν ο Kέντρικ Λαμάρ βγάζει καινούριο album, η σεζόν θα τελειώσει με τίτλο.

Οι Γουόριορς πανηγύρισαν τον έβδομο τίτλο της ιστορίας τους και πλέον βρίσκονται στην τρίτη θέση της λίστας σε κατακτήσεις, ενώ έφτασαν τα τέσσερα πρωταθλήματα τα τελευταία οκτώ χρόνια.

Υπάρχει ένα τρελό στοιχείο που αποτέλεσε για άλλη μια σεζόν συνθήκη για να φτάσουν οι πολεμιστές στον τίτλο. Από το 2015 μέχρι σήμερα, όταν ο Κέντρικ Λαμάρ βγάζει καινούριο album, το Γκόλντεν Στέιτ φτάνει στο πρωτάθλημα. Το έκανε το 2015, το 2017, το 2018 και το 2022.

Μάλιστα ο Ντρέιμοντ Γκριν έφτασε σημείο να παρακαλά τον Aμερικανό ράπερ να βγάλει νέo album το 2023 για να πετύχουν το repeat οι Γουόριορς. Αν γίνει κάτι τέτοιο και βγει η νέα δουλειά του Λαμάρ, ξέρετε πολύ καλά πως δεν γίνεται να χάσουν το πρωτάθλημα οι πολεμιστές.

Kendrick dropped an album for each of the Warriors' dynasty chips ... 2023 K-Dot loading? 👀 pic.twitter.com/UZvEomRdTF