NBA Finals, Γουόριορς: Πανηγύρισαν με το σύνθημα «άντε γαμ... Ντρέιμοντ» (vid)

Οι Γουόριορς θέλησαν να πειράξουν τον κόσμο των Σέλτικς και έτσι πανηγύρισαν τον τίτλο με το σύνθημα «Άντε γαμ... Ντρέιμοντ».

Οι Γουόριορς πήραν το τέταρτο πρωτάθλημα τους τα τελευταία οκτώ χρόνια και το πανηγύρισαν με την ψυχή τους. Ο Στεφ Κάρι οδήγησε το Γκόλντεν Στέιτ στο έβδομο πρωτάθλημα της ιστορίας του και πήρε στα χέρια του το MVP των τελικών, ένα βραβείο που τόσο του έλειπε, αφού όλα τα άλλα τα έχει πάρει.

Αλλά κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών, υπήρχε και άλλος που έκλεψε την παράσταση. Κατά τη διάρκεια των τελικών οι φίλαθλοι των Σέλτικς έβριζαν τον Ντρέμοντ Γκριν, σε σημείο που ενοχλήθηκε και η γυναίκα του. Έτσι οι Γουόριορς βρήκαν την ευκαιρία να πικάρουν τον κόσμο της Βοστώνης, φωνάζοντας το σύνθημα που δέσποζε στο TD Garden. «Άντε γαμ@@ου Ντρέιμοντ» φώναζαν στα αποδυτήρια μετά την κατάκτηση του τίτλου, πανηγυρίζοντας με τις σαμπάνιες.

Μεθυσμένη πολιτεία το Γκόλντεν Στέιτ!

Dubs chanted “F**K DRAYMOND!” after their Finals win. 😂😅



(via @mosesmoody) pic.twitter.com/Yp3pCprtTD