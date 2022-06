Τον ιδιαίτερο λόγο που τον οδήγησε να βάψει πράσινα τα μαλλιά του αποκάλυψε ο Μάρκους Σμαρτ, ο οποίος με αυτόν τον τρόπο τιμά την αδικοχαμένη μητέρα του.

«New postseason, new me» φώναξε ο Μάρκους Σμαρτ με το ξεκίνημα των φετινών playoffs, όταν εμφανίστηκε στο TD Garden έχοντας βάψει τα μαλλιά του πράσινα. Πολλοί αναρωτήθηκαν, απόρησαν και για καιρό έμεινε να πλανάται το «γιατί» αυτής της κίνησης.

Ωστόσο ο καλύτερος αμυντικός της χρονιάς και διεκδικητής του τίτλου του ΝΒΑ με τους Σέλτικς, αποκάλυψε τον λόγο που ξεφεύγει από κάθε μπασκετική τρέλα.

Ο Σμαρτ έχασε την μητέρα του το 2018 από την επάρατη νόσο και θέλησε να της κάνει... το χατίρι έστω και αφού έφυγε από τη ζωή... «Η μητέρα μου πριν πεθάνει πάντα αγαπούσε τα μαλλιά μου. Όσα έκανα με αυτά... Από τα κοτσιδάκια, μέχρι και που τα άφησα να μακρύνουν. Μετά άρχισα να τα βάφω και της άρεσαν πολύ. Πάντα μου έλεγε ότι ήθελε να με δει στα πράσινα, αλλά έφυγα από την ζωή και δεν είχε την ευκαιρία να με δει. Οπότε όταν άρχισαν τα playoffs, είπα ότι θα τα βάψω για εκείνη να δω πως είναι. Όλοι το λάτρεψαν, οπότε είναι κάπως έτσι τώρα».

For mom ❤️



Marcus Smart tells us why he’s been dying his hair green during the @celtics postseason run. pic.twitter.com/gjO1ycJovy