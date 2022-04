Ο Μάρκους Σμαρτ κέρδισε το βραβείο του αμυντικού της χρονιάς και έγινε ο πρώτος γκαρντ που το κάνει, μετά τον Γκάρι Πέιτον τη σεζόν 1995-1996.

Οι Μπόστον Σέλτικς διαθέτουν τον κορυφαίο αμυντικό στο ΝΒΑ, με τον Μάρκους Σμαρτ να κερδίζει τον πρώτο ατομικό τίτλο για την κανονική σεζόν, η οποία ολοκληρώθηκε στις 10 Απριλίου.

Ο Σμαρτ έγινε ο πρώτος γκαρντ που κερδίζει τούτη την τιμή, μετά τον θρυλικό Γκάρι Πέιτον, τη σεζόν 1995-1996, όπου οι Σιάτλ ΣούπερΣόνικς έφτασαν μέχρι τους τελικούς του ΝΒΑ, για να ηττηθούν με 4-2 από τους Σικάγο Μπουλς και τον Μάικλ Τζόρνταν.

Παράλληλα, ο Σμαρτ έγινε ο δεύτερος παίκτης των Σέλτικς που κερδίζει τον ατομικό τίτλο, μετά τον Κέβιν Γκαρνετ της σεζόν του τελευταίου πρωταθλήματος της Βοστόνης (2007-2008).

Ο γκαρντ της ομάδας του Ίμε Ουντόκα συγκέντρωσε 257 πόντους, λαμβάνοντας 37 ψήφους 1ης θέσης. Ακολούθησε ο Μάικαλ Μπρίτζες των Φοίνιξ Σανς (202 πόντους), ενώ στην 3η θέση ήταν η περσινός Αμυντικός της χρονιάς, Ρούντι Γκομπέρ με 136 πόντους.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε στην 6η θέση με 58 βαθμούς και 5 ψήφους 1ης θέσης.

Marcus Smart is the first guard to be named NBA Defensive Player of the Year since Gary Payton in the 1995-96 season. Smart is also the second player to win the award with the @celtics, joining Kevin Garnett (2007-08).



More ➡️ https://t.co/Y4VQicGkiq



Full voting results ⬇️ pic.twitter.com/9WX2L25o4M