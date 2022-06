Το Gazzetta στέκεται στην απόδοση του Τζέισον Τέιτουμ στις τέταρτες περιόδους των τελικών, η οποία προβληματίζει και στοιχίζει στους Σέλτικς.

Οι Γουόριορς κατάφεραν να πάρουν το Game 5 στην έδρα τους και πλέον προηγούνται με 3-2 στη σειρά των τελικών, πηγαίνοντας στη Βοστώνη για το break τίτλου. Οι Σέλτικς βρίσκονται σε μειονεκτική θέση μετά τις δύο σερί ήττες και η παρουσία του ηγέτη τους, Τζέισον Τέιτουμ στα κρίσιμα προβληματίζει.

Η αστοχία του JT σε τέταρτη περίοδο στους τελικούς συνεχίστηκε και στο πέμπτο ματς της σειράς και δεν επέτρεψε στην ομάδα του Ουντόκα να διεκδικήσει τη νίκη. Ο Τέιτουμ ψάχνεται στους τελικούς στα τελευταία δωδεκάλεπτα και το Gazzetta στέκεται στην ασθενική παρουσία του σε αυτά τα διαστήματα.

Oι Σέλτικς περίμεναν περισσότερα πράγματα από τον Τζέισον Τέιτουμ στα κρίσιμα στους τελικούς, αλλά δεν τα παίρνουν. Ο Τζέισον είναι ένας παίκτης μεγάλης κλάσης που το έδειξε τόσο με τους Νετς και τους Μπακς, αλλά και κόντρα στους Χιτ στους τελικούς Ανατολής. Εκεί εμφανιζόταν στις τέταρτες περιόδους των ματς. Απέναντι στην παρέα του Κάρι έχει εξαφανιστεί, αδυνατώντας να προσφέρει πράγματα στην ομάδα του. Στον πέμπτο τελικό είχε 1/5 σουτ και δεν μοίρασε ασίστ ούτε κατέβασε ριμπάουντ στο τελευταίο δωδεκάλεπτο. Όμως η συγκεκριμένη παρουσία τον έχει στοιχειώσει σε όλη τη σειρά στις κρίσιμες τέταρτες περιόδους. Δεν νιώθει καλά σε αυτά τα διαστήματα και ειναι πολύ άστοχος. Τα έχει... σπάσει και όπως βλέπουμε και στο παραπάνω γράφημα, μετρά το απογοητευτικό 5/24 σουτ. Ναι, καλά διαβάσατε ο ηγέτης των Σέλτικς δεν μπορεί να πάρει τα σουτ που θέλει, δυσκολεύεται πολύ και στο πέμπτο ματς τον είδαμε να κάνει ακόμα και airball κάποιες φορές που τον μάρκαρε αποτελεσματικά ο Άντριου Γουίγκινς.

Έχει 1/5 τρίποντα, ενώ σουτάρε με το κάκιστο 3/14 από μέση απόσταση. Αλλά εκεί που όντως φαίνεται και το μέγεθος του προβλήματος του Τείτουμ είναι οι προσπάθειες του κάτω από το καλάθι, όταν πλησιάζει πολύ στη ρακέτα για να τελειώσει τη φάση. Εκεί έχει το τραγικό 0/5, ενώ σε προηγούμενες σειρές, είχε την αυτοπεποίθηση να φτάσει μέχρι μέσα και να τελειώσει φάσεις ακόμα και με ψηλότερους αντιπάλους. Η Βοστώνη θα πρέπει να δει έναν άλλον Τέιτουμ στον έκτο τελικό, αν θέλει να έχει ελπίδες να μείνει ζωντανή στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Ο JT ξέρει πολύ καλά πως παίζει πολύ κάτω από τις δυνατότητες του. Δεν θυμίζει σε τίποτα τον παίκτη που θαυμάσαμε σε προηγούμενες σειρές των playoffs.

Jayson Tatum has broken a LeBron James playoff record.



Unfortunately for him, it's most turnovers in a single postseason:



2022 Tatum - 95

2018 James - 94 pic.twitter.com/YBCqUfkAca