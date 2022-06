Ο Κλέι Τόμπσον διατηρώντας καθοριστική και τρομερά σημαντική σταθερότητα στους τελικούς του NBA, μεταφέρεται πλέον με τεράστια όρεξη στην Βοστόνη για τον τίτλο, τρία χρόνια μετά τον τραυματισμό που τον βασάνισε...

13 Ιουνίου του 2019. Ο Κλέι τραυματίζεται με ρήξη χιαστού στο αριστερό γόνατο και οι Γουόριορς χάνουν το Games6 από τρους Ράπτορς στους τελικούς εκείνης της αγωνιστικής περιόδου.

Τρία χρόνια μετά, το Γκόλντεν Στέιτ έχει επιστρέψει και πλέον με το 3-2 απέναντι στους Σέλτικς στους φετινούς τελικούς, απέχουν μια νίκη σε 48 λεπτά από το δαχτυλίδι.

Ο Κλέι στο 5ο παιχνίδι με τους Κέλτες, απόλαυσε την επιστροφή στο «σπίτι», εμπνεύστηκε από τα ξεσπάσματα του κόσμου, πέτυχε ατομική και συλλογική διάκριση και... ήδη βλέπει στον ορίζοντά του το τρόπαιο του NBA.

Πρόκειται για τους 6ους διαδοχικούς τελικούς NBA για τον Κλέι Τόμπσον, αφού, είχε απουσιάσει τις τελευταίες δυο σεζόν λόγω των τραυματισμών τους οποίους κλήθηκε ν' αντιμετωπίσει. Βέβαια, οι Γουόριορς το 2020 είχαν το χειρότερο ρεκόρ στην Λίγκα και το 2021 απέτυχαν παντελώς να βρεθούν στα Playoffs.

Ο Κλέι φροντίζει φέτος να μείνει κοντά στον Στεφ Κάρι όντας ο πιο... πιστός ακόλουθος του Chef ώστε να καταφέρει το Γκόλντεν Στέιτ να πάρει το δαχτυλίδι και αν δύναται, να επιτευχθεί αυτό στο 6ο παιχνίδι στην Βοστόνη μπροστά σε εχθρικό κοινό. Οι 21 πόντοι του Game5 ήταν λιγότεροι μονάχα από τους 26 του Γουίγκινς που έκανε ξανά απίστευτο ματς, με τον Κάρι να μένει στους 16. Κι όμως, παρά την άμυνα που έπαιξαν οι Σέλτικς στον σούπερ σταρ του Γκόλντεν Στέιτ, κατάφεραν να βγουν μπροστά οι υπόλοιποι και να υπάρξουν νέοι πρωταγωνιστές.

Ο Τόμπσον από τον μέσο όρο των 13 πόντων στα πρώτα δυο παιχνίδια και το 30,3% σε σουτ εντός παιδιάς με 26,7% τρίποντα, έφτασε μέχρι το 2-2 των Γουόριορς να έχει 21,5 πόντους ανά τελικό, 41,2% ευστοχία εντός πεδιάς και 39,1% στα τρίποντα. Οι πόντοι του Game5 δεν είναι οι περισσότεροι που έχει πετύχει στη σειρά με τους Σέλτικς (είχε 25 όταν έγινε το 2-1 για τους Κέλτες) αλλά ήταν αρκετοί για την ανατροπή, το 3-2 και το «one more win» για την ομάδα του Κερ.

Στην τριπλέτα της οποίας είναι μέλος μαζί με τους Κάρι και Γκριν, έχουν γράψει πλέον ιστορία, αφού είναι το τιμ με τις περισσότερες νίκες (20) σε τελικούς NBA τα τελευταία 30 χρόνια. Εκείνος μόνος του, με τα 5/11 τρίποντα που κατέγραψε τα ξημερώματα της Τρίτης κόντρα στους Σέλτικς, ξεπέρασε τον ΛεΜπρόν και είναι πλέον ο 2ος σε αυτό το κομμάτι με 104 «εκτελέσεις» έξω από τη γραμμή.

Πέρα από τα όσα προσφέρει στο παρκέ, είναι και αθλητής που φροντίζει να «μπουστάρει» τους συμπαίκτες του και να τους μοιράζει τα εύσημα ώστε να τους διατηρήσει στο σωστό επίπεδο ψυχολογίας. Γνωρίζοντας κι εκείνος πόσο σημαντικό είναι αυτές τις μέρες να παραμένει ακέραιο και καθαρό το μυαλό όσων πρέπει να κάνουν τη διαφορά, ο Κλέι ξέρει τα δικά του mind games. «Ο Ντρέιμοντ είναι πλέον η καρδιά και η ψυχή αυτής της ομάδας» είπε και μετά τους μόλις 8 πόντους (με 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ) του Power Forward των Γουόριορς, ενώ, για τον Κάρι τα είχε πει και τα έκανε πράξη.

«Πρέπει να σταματήσουμε να θεωρούμε δεδομένα όσα κάνει και πρέπει επιτέλους να βγούμε μπροστά κι εμείς για εκείνον» ήταν η ατάκα του μετά το 4ο ματς όπου ήρθε η ισοφάριση στη Βοστόνη. Και με αυτό το σκεπτικό αγωνίστηκε στον 5ο τελικό. Και τώρα δεν τον άφησε τον Στεφ δίχως περαιτέρω στήριξη: «Θα απαντήσει. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Είναι από τους πιο ανταγωνιστικούς τύπους... Και δεν θα μπορούσα αυτή τη στιγμή να είμαι πιο ενθουσιασμένος για την επίσκεψη στη Βοστόνη, πιστέψτε με...».

"Steph is the best to ever shoot it... everyone in this building including the fans and those watching believe the ball is going in when it leaves his fingertips."



