Ντρέιμοντ Γκριν: «Έχω μελετήσει το παιχνίδι του Μπορίς Ντιό» (vid)

Ο Ντρέιμοντ Γκριν προσπάθησε να ενώσει πολλά κομμάτια διαφορετικών παικτών στο δικό του παιχνίδι, κάνοντας ειδική αναφορά στον Μπορίς Ντιό.

Ο παλαίμαχος Γάλλος μπασκετμπολίστας αποτέλεσε «παίκτη-κλειδί» των Σαν Αντόνιο Σπερς, ειδικά την σεζόν 2013-14 όταν και αποτέλεσε μέλος της ομάδας που κατέκτησε το πρωτάθλημα.

Μάλιστα το 2006 είχε πάρει και το βραβείο του πιο βελτιωμένου παίκτη στο ΝΒΑ! Είναι χαρακτηριστικό ότι μέτρησε 1.064 ματς καριέρας στο καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη έχοντας κατά μέσο όρο 8.6 πόντους, 4.4 ριμπάουντ και 3.6 ασίστ ανά 27 λεπτά συμμετοχής.

Βλέποντας τον Ντρέιμοντ Γκριν και τον τρόπο που κινείται και παίζει στο παρκέ, ξυπνούν λίγο-πολύ οι θύμησες από τον Μπορίς Ντιό. Και δεν είναι καθόλου... τυχαίος ο εν λόγω παραλληλισμός: «Σίγουρα έχω πάρει κάποια πράγματα από διαφορετικούς παίκτες και συνεχίζω να παίρνω. Εχω μελετήσει πάρα πολύ το παιχνίδι του Μπορίς Ντιό και τον τρόπο με τον οποίο κυκλοφορούσε τη μπάλα, το πώς χρησιμοποιούσε το dribble handoff και πώς διάβαζε τον αντίπαλό του» ήταν τα λόγια του φόργουορντ των Γουόριορς λίγο πριν από το Game 5.

Draymond Green on taking parts of his game from players like Boris Diaw, Kurt Thomas, Chuck Hayes, and Dennis Rodman.#NBAFinals presented by @YouTubeTV Media Availability pic.twitter.com/lwNiDaGZeg