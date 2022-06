«Μάτζικ» Τζόνσον υπέρ Ντρέιμοντ Γκριν: «Περιμένω να κάνει triple double στο Game 5»

Μπορεί ο Ντρέιμοντ Γκριν να μην τα έχει πάει καλά στους τελικούς του ΝΒΑ ωστόσο ο «Μάτζικ» Τζόνσον έβαλε... challenge στον παίκτη των Γουόριορς.

Η αλήθεια είναι ότι ο Ντρέιμοντ Γκριν δεν τα έχει πάει καθόλου καλά μετά τους τέσσερις πρώτους τελικούς του ΝΒΑ!

Γουόριορς και Σέλτικς βρίσκονται στο 2-2 και εκείνος έχει κατά μέσο όρο μόλις 4.6 πόντους με 23% εντός παιδιάς και χωρίς να έχει ευστοχήσει ακόμα σε τρίποντο (0/9) ενώ μετράει επίσης 7.3 ριμπάουντ, 5.8 ασίστ, 1.8 κλεψίματα και 2 λάθη. Επίσης είναι χαρακτηριστικό ότι έχει υποπέσει σε περισσότερα φάουλ στο σύνολο (18) απ' ότι οι πόντοι που έχει σκοράρει (17).

Παρόλα αυτά ο θρύλος του ΝΒΑ, «Μάτζικ» Τζόνσον, πιστεύει στις δυνατότητές του. Κάτι που απέδειξε με ένα tweet που έκανε, στο οποίο έβαλε ένα «challenge» στον Ντρέιμοντ Γκριν! «Περιμένω να κάνει triple double» ήταν η σχετική ανάρτησή του.

Λέτε;

I’m looking forward to a triple double from Draymond Green tomorrow!