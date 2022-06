Κάπου εκεί φαίνεται και η ηγετική προσωπικότητα. Ο άνθρωπος που όταν βλέπει τους γύρω του αδύναμους, θα πει «οκ, πάμε να παλέψουμε». Ο Κάρι και ο ΛεΜπρον είναι δυο τέτοιοι τύποι. Και γι' αυτό οι «no help» τελικοί τους τοποθετούν στην ιστορία του NBA.

Ο «βασιλιάς» το έγραψε. «Είναι τρελός ο τύπος». Μαζί του και ο Ντουέιν Γουέιντ που σχολίασε ότι «όλος ο κόσμος αναφέρει συνέχεια τι δεν είναι ο Κάρι, αλλά μάλλον θα πρέπει ν' αρχίσουμε τελικά να λέμε τι πραγματικά είναι. Και είναι ένας... σκληρός καργ#$%#%».

Ο Στεφ κατάφερε μόνος του να επιστρέψει η σειρά των φετινών τελικών του NBA στο Σαν Φρανσίσκο με το 2-2 για τους Γουόριορς κι όχι με ένα πιθανό 3-1 των Σέλτικς που θα έριχνε την ομάδα του Στιβ Κερ στο καναβάτσο και θα έκανε do or die το ματς που θα διεξαχθεί τα ξημερώματα της Τρίτης.

Οι φετινοί τελικοί με τους Κέλτες έχουν πάρει τον χαρακτήρα των no help παιχνιδιών για έναν μεγάλο πρωταγωνιστή. Μπορεί να τον ακολουθεί όσο πιο κοντά μπορεί ο Κλέι Τόμπσον, μπορεί ο Ντρέιμοντ Γκριν να συνείσφερε με ασίστ και ριμπάουντ στο Game4, μπορεί οι Λούνεϊ και Πουλ να το παλεύουν, αλλά ο Κάρι είναι... από άλλη πάστα. Και οι 43 πόντοι του στο παιχνίδι του Σαββάτου τον έβαλαν για τα καλά στην ιστορία των τελικών της Λίγκας.

Είναι ακριβώς αυτό που ανέφερε ο Τόμπσον λίγο μετά τον τέταρτο τελικό. Πως αυτά που κάνει ο Κάρι, φαντάζουν σε κάποιο σημείο τόσο... δεδομένα και ο κόσμος περιμένει κάθε φορά να προτάσσει τα στήθη του για την ομάδα κουβαλώντας όλους τους υπόλοιπους. Κι όμως δεν είναι καθόλου έτσι. Γιατί όλα αυτά που κάνει είναι κάτι παραπάνω από απίθανα. Μόλις μερικά 24ωρα μετά από το Game3 και με άπαντες να μην γνωρίζουν αν ο Κάρι θα παίξει στο τέταρτο ματς λόγω του τραυματισμού που του προκάλεσε ο Χόρφορντ, εκείνος... τον χαβά του. Βρέθηκε στην καλύτερη νύχτα του τους φετινούς τελικούς.

Το ξέσπασμά του, το βλέμμα του μετά το παιχνίδι όταν αγκάλιαζε τους συμπαίκτες του, το πόσο αφοσιωμένος και ... αγριεμένος ήταν, όλα αυτά θύμισαν τον άνθρωπο που είχε κερδίσει όλες τις εντυπώσεις με διαφορά, πίσω στο 2018. Τον ΛεΜπρόν. Κι αν για εκείνον ήταν φυσιολογικό να «φουσκώνει» και να βγάζει τις κραυγές που έκαναν τους αντιπάλους του να καταλάβουν πως είχε μπει σε beast mode, ίσως να μην το είχαμε συνηθίσει από τον Κάρι. Κι εκείνος φώναξε, εκνευρίστηκε, πείσμωσε, αγρίεψε με τον διαιτητή για δυο φάουλ που του έγιναν όταν σηκώθηκε για τρίποντο και κυρίως για τη στιγμή που ο Τέιτουμ τον ισοπέδωσε. Και πάλι ο Chef βρήκε στόχο και σηκώθηκε για να συνεχίσει...

I’m taking 2022 finals Steph Curry and 2018 LeBron over any player in NBA history. pic.twitter.com/NUw91jmtz4

Αν οι Γουόριορς καταφέρουν να πάρουν το φετινό πρωτάθλημα σε μια από τις πιο δύσκολες αποστολές της σύγχρονης ιστορίας τους, έχοντας επιστρέψει στους τελικούς μετά από το 2019, τότε ο Κάρι θα έχει τα ίδια δαχτυλίδια με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς. Και θα έχει και την απόλυτη αποδοχή του «βασιλιά» που απέτυχε με τους Λέικερς και αρχίζει να... ρίχνει γέφυρες δεξιά κι αριστερά, έχοντας ήδη μιλήσει για το Γκόλντεν Στέιτ, αλλά και το Μαϊάμι, όπου βρίσκεται ο Μπάτλερ.

Αν υπάρχει κάτι κακό για τους Γουόριορς από τον φετινό 4ο τελικό, είναι οι Σέλτικς δεν ανέβηκαν πολύ στο σκορ. Και γι' αυτό ήρθε η νίκη. Ίσως η 43άρα του Κάρι να μην ήταν αρκετή αν οι Κέλτες είχαν βρει περισσότερες λύσεις και δεν «σκάλωναν» στο σκοράρισμα στην 4η περίοδο. Με τα «αν», όμως, ποτέ κανείς δεν προχώρησε μπροστά και δεν έβγαλε συμπεράσματα.

Το 2-2 επιβεβαίωσε πως ο Στεφ αναγκάζεται φέτος να κάνει κουπί στην πιο μεγάλη «no help» σειρά μετά από εκείνη του 2018 που είχε βιώσει ο ΛεΜπρόν στους Καβαλίερς. Ο παρακάτω πίνακας με τους πόντους τους σε όλη τη διάρκεια των Playoffs αποδεικνύει πως οι δυο τους είναι φτιαγμένοι από διαφορετικό κράμα...

LeBron would have killed to be in this "No Help" situation Steph is in. pic.twitter.com/U7ZvJLMYqY