Στεφ Κάρι και Κλέι Τόμπσον έχουν αποδώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μέσα στα χρόνια τον τίτλο των Splash Brothers. Μόνο που τώρα το κάνουν και σε πανηγυρισμούς...

Οι Γουόριορς διεκδικούν την επιστροφή στον θρόνο του ΝΒΑ απέναντι στους Σέλτικς με την σειρά των Finals να βρίσκεται στο 2-2. Μετά την παράσταση του θαυματουργού Στεφ Κάρι στο τελευταίο ματς του TD Garden. Αυτού του ταπεινού σούπερ σταρ με το μασελάκι που πρόσθεσε 43 πόντους στο καλάθι της Βοστώνης παρασύροντας τους «πολεμιστές» στη νίκη.

Στο σκοράρισμα ακολούθησε και ο Τόμπσον, ο οποίος παρότι προσπαθεί να βρει τον... καλό Κλέι, ακολουθεί τον Κάρι στους τελικούς δίνοντας λύσεις στην ομάδα του.

Ο Κάρι πιστεύει στην επιστροφή. Άλλωστε δήλωσε πως δεν είναι τζογαδόρος, αλλά «θα έβαζα πολλά χρήματα στο ότι ο Κλέι Τόμπσον θα έχει τη στιγμή του». Το ίδιο και ο Τόμπσον. Μετά την τελευταία εμφάνιση του Chef είπε «όσα κάνει, πολλές φορές ίσως και να μας φαίνονται δεδομένα για το επίπεδό του, όμως, σε κάθε ματς παίρνει όλη την ομάδα στις πλάτες του».

Η τηλεπάθειά τους πλέον φτάνει σε... άπιαστο level. Τυχαίο ή μη, οι δυο τους είχαν μία στιγμή... καρμπόν στο Game 4 με τους Σέλτικς. Ο Κλέι έπαιξε υποδειγματική άμυνα δευτερόλεπτα πριν το τέλος πάνω στον Μπράουν. Η μπάλα κατέληξε στα χέρια των Γουόριορς.

Κάρι και Τόμπσον πανηγύρισαν. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Απόλυτα συγχρονισμένα.

Δείτε το βίντεο με τους απόλυτα συγχρονισμένους Κάρι και Τόμπσον:

Stephen & Klay couldn’t be more in sync 😂 pic.twitter.com/ItXn2vB7X3