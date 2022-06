Ως ο απόλυτος leader, βγαίνει μπροστά για όλους. Ο εξωγήινος Κάρι των 43 πόντων θα κουβαλήσει τους Γουόριορς και ήδη το πράττει με τρόπο που σχεδόν... κάνει τους συμπαίκτες του να ντρέπονται. Και τον ΛεΜπρον Τζέιμς να του αναγνωρίζει το μεγαλείο.

Ο Κερ δήλωσε πως θα γυρίζει τον χρόνο πίσω όταν πλέον δεν θα έχει τον Στεφ κοντά του και θα του είναι αιώνια ευγνώμων για ό,σα κάνει στο παρκέ.

Ο Γκριν ήταν απόλυτος για το ότι «ο Κάρι βγαίνει στο γήπεδο και δείχνει σε όλους γιατί είναι εκ των κορυφαίων που έχουν υπάρξει ποτέ στο άθλημα».

Ο Τόμπσον ήταν πιο ουσιώδης και σχολίασε ότι «όσα κάνει, πολλές φορές ίσως και να μας φαίνονται δεδομένα για το επίπεδό του, όμως, σε κάθε ματς παίρνει όλη την ομάδα στις πλάτες του. Πρέπει να κάνουμε κάτι κι εμείς για εκείνον στο Game5».

Και στεκόμαστε στην ατάκα του Κλέι. Εκείνον που τον πλησίασε ξανά περισσότερο από τους υπόλοιπους με 18 πόντους, αν και είχε τόσο τον Γουίγκινς στους 17, όσο και τον Πουλ στους 14.

Η 43άρα του Κάρι θα μνημονεύεται αυτούσια, αλλά στ' αποδυτήρια, ο Στιβ Κερ μάλλον θα πρέπει να δείξει στους υπόλοιπους την ελάχιστη διαφορά που έχει ο αστέρας του Γκόλντεν Στέιτ ως μονάδα, σε σχέση με τους υπόλοιπους starters...

30 👏 DID 👏 THAT @googlecloud || Player of the Game pic.twitter.com/4IkNVNR7LO

Ειλικρινά, υπήρχε κανείς που σκέφτηκε ότι ο Κάρι ακόμα κι αν όντως είχε ακόμα ενοχλήσεις, δεν θα έπαιζε στο Game4 μετά τον τραυματισμό του στο πόδι από τον Χόρφορντ στο τρίτο ματς; Κι όχι απλά έπαιξε τελικά, αλλά φόρτωσε όλους τους Γουόριορς στην πλάτη του.

Και τους πήγε στο 5ο παιχνίδι των φετικών με το 2-2 στη σειρά αυτή τη στιγμή και με τη δυνατότητα για προβάδισμα μετά το προσεχές ματς στο Σαν Φρανσίσκο.

Οι 43 πόντοι που πέτυχε ο θαυματουργός, Στεφ Κάρι, στην Βοστώνη τα ξημερώματα του Σαββάτου, εντυπωσίασαν. Τον έκαναν να γίνει το απόλυτο θέμα συζήτησης τις πρωινές ώρες σε ολόκληρο τον κόσμο. Γιατί το αξίζουν τα κατορθώματά του αυτό το πράγμα. Και το σύνολο των 137 πόντων στα τέσσερα ματς με τους Σέλτικς, όντως ζαλίζει.

Όμως, προκαλεί... τρέλα το στατιστικό που θέλει τους υπόλοιπους της αρχικής πεντάδας των Γουόριορς σε αυτά τα 4 Games, να έχουν όλοι μαζί 176 πόντους. Μόλις 39 περισσότερους από τον Κάρι μόνο του!

EVERY BUCKET 🎥



See every bucket of @StephenCurry's 43-point Game 4 performance to tie the #NBAFinals at 2-2! pic.twitter.com/IQCxIEqWcm