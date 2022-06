Οι Μπράουν, Τέιτουμ και Σμαρτ οδήγησαν για άλλη μια φορά τους Σέλτικς στη νίκη και θύμισαν τρεις θρύλους του ΝΒΑ.

Όσο οι Τέιτουμ, Μπράουν και Σμαρτ δείχνουν συνέπεια στο σκοράρισμα, οι Σέλτικς θα μπορούνται να κοιμούνται ήσυχοι. Για ακόμα μια φορά οι τρεις ηγέτες της Βοστώνης έκαναν το... κομμάτι τους και οδήγησαν τους Κέλτες στη νίκη και το 2-1 στη σειρά των τελικών.

O Mπράουν είχε 29 πόντους με 9 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ο Τέιτουμ μέτρησε 26 πόντους με 9 ασίστ και 6 ριμπάουντ, ενώ ο Σμαρτ είχε 24 πόντους με 7 ριμπάουντ και 7 ασίστ. Όπου τους χρειάστηκε, ήταν εκεί για να βοηθήσει την ομάδα του Ουντόκα. Οι τρεις... σωματοφύλακες της Βοστώνης έγιναν και η πρώτη τριάδα με 20+ πόντους, 5+ ριμπάουντ και 5+ ασίστ σε τελικούς μετά τους Καρίμ-Αμπντούλ Τζαμπάρ, Μάτζικ Τζόνσον και Μάικλ Κούπερ το 1984.

Επιπλέον οι JT και Mπράουν είναι το δεύτερο δίδυμο στην ιστορία του ΝΒΑ με 1000+ πόντους σε μια postseason, ενώ είναι 25 ετών ή νεότεροι σαν τους Κέβιν Ντουράντ και Ράσελ Ουέστμπρουκ το 2012 και το 2014 με τους Θάντερ.

Σε όλες τις μεγάλες νίκες των Κελτών στην φετινή postseason, η τριάδα Τέιτουμ-Μπράουν-Σμαρτ είναι στους 20+ πόντους. Και αν δεν είναι και οι τρεις, πάντα είναι οι δύο και ο τρίτος τους... αγγίζει. Οι Σέλτικς βρίσκουν πάντα σκορ από εκείνους, ενώ από την άλλη το Γκόλντεν Στέιτ έχει έναν Κάρι που βοηθά πάντα στο σκοράρισμα στα ματς, όμως οι υπόλοιποι συμπαίκτες του δεν δείχνουν την απαιτούμενη σταθερότητα.

