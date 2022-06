Γκριν για Γκραντ Γουίλιαμς: «Είναι μπούφος, είναι μπούφος» (vid)

Ο Ντρέιμοντ Γκριν είπε να τα... βάλει και με τον Γκραντ Γουίλιαμς.

Οι Γουόριορς επικράτησαν των Σέλτικς και ισοφάρισαν τη σειρά σε 1-1. O Γκραντ Γουίλιαμς σε μια φάση προσπάθησε να μαρκάρει τον Γκριν, με τους δυο τους να πέφτουν στο παρκέ.

Αμέσως ο παίκτης των πολεμιστών φώναξε είναι... μπούφος, είναι... μπούφος για τον αντιπαλό του. Οι δύο τους τα είπαν σε πολύ έντονο ύφος. Σκληροί και οι δύο, καλοί αμυντικοί, ποτέ δεν κάνουν πίσω, προσπαθώντας να βοηθήσουν με κάθε τρόπο την ομάδα τους να πετύχει τους στόχους της.

Grant Williams and Draymond Green getting chippy early in Game 2 😳 pic.twitter.com/h4QIgD8b1y